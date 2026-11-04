Conductor de TransMilenio fue herido de un disparo en la estación Centro Memoria: Policía entregó detalles

Un nuevo hecho de violencia se presentó en la ciudad de Bogotá durante la noche de este martes, 4 de noviembre, y dejó herido a un conductor de TransMilenio.

Ejército y Policía descubren arsenal oculto debajo de un colchón en un cambuche de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima fue lesionada con un disparo por parte de un motociclista.

Los hechos se presentaron en la estación Centro Memoria, que se encuentra ubicada en la Troncal del Dorado. “Tras el reporte de nuestra central de comunicaciones, nuestros uniformados llegaron de manera inmediata al deprimido vial, donde según información preliminar, un hombre que descendió de una moto y atentó con un arma de fuego contra el conductor”, indicó.

De inmediato, la víctima fue trasladada rápidamente a un centro médico en donde recibió la respectiva atención, aunque no se conocen más detalles de su estado de salud.

Hasta el momento se desconocen por completo las causas que desencadenaron esta situación, por lo que se adelantan las respectivas investigaciones.

“Nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de vecindario y recolección de material probatorio, apoyados en el testimonio ya recolectado en el lugar de los hechos, para establecer circunstancia de tiempo, modo y lugar”, precisó la institución.

Presunto ladrón intentó robar anillo de oro, resultó herido y se hizo pasar por otra persona

Por último, las autoridades le hicieron un llamado a las personas para que aporten cualquier dato que permita esclarecer lo ocurrido y que ayude a la respectiva judicialización del responsable de accionar el arma de fuego.

“Invitamos a la comunidad a aportar cualquier información que nos permita dar con la captura de los responsables de estos hechos, pueden llamar a la línea de emergencia o acercarse al CAI más cercano”, concluyó.

Esta situación de violencia en TransMilenio se suma a otras que se han presentado en los últimos meses y que tienen en alerta a las autoridades, mientras que al tiempo los ciudadanos exigen mejores medidas de seguridad.