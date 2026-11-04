Intentó defender a su mamá y fue asesinado con un machete en Bogotá: así fue el crimen de Elver Santiago Méndez

Hay conmoción en la localidad de Suba por el brutal asesinato de Elver Santiago Méndez, un joven de 26 años de edad, quien fue agredido después de intentar defender a su mamá.

Conductor de TransMilenio fue herido de un disparo en la estación Centro Memoria: Policía entregó detalles

De acuerdo con el medio City TV, la progenitora de la víctima estaba siendo insultada por dos hombres y una mujer, que serían de nacionalidad extranjera, al interior de un bar en el barrio Alcaparros.

Al ver esta situación, el joven no dudó en intervenir para defender a su familiar. En un principio, todo habría terminado allí.

Sin embargo, los señalados agresores supuestamente comenzaron una búsqueda por diferentes establecimientos comerciales hasta que hallaron a Elver Santiago y lo atacaron con un machete, además de darle puños y patadas.

Este es el joven de 26 años asesinado. Foto: City Tv

“Nadie hizo nada; en el momento no llamaron ni a la Policía, eso lo hicieron cuando ya los tipos se fueron. (…) No hay derecho, esto es inadmisible”, dijo la mamá de la víctima en diálogo con el medio mencionado.

El joven fue traslado a un centro médico en donde recibió la respectiva atención, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el violento ataque.

Por su parte, los responsables huyeron del sitio en una motocicleta y se está investigando si ingresaron a una vivienda, se cambiaron de ropa y escaparon del sector.

Ejército y Policía descubren arsenal oculto debajo de un colchón en un cambuche de Bogotá

Según el relato, al parecer los asesinos vivían en el barrio, aunque la familia nunca había tenido contacto con ellos antes de lo que fueron los insultos a la mujer y el crimen del joven de 26 años.

“Ellos iban con un machete, con un cuchillo y les decían que los iban a picar, iban con toda su intención”, comentó.

Elver Santiago Méndez Foto: City Tv

Los allegados a Elver Santiago le hacen un llamado a las autoridades para que haya justicia y el caso no quede en la impunidad. “Así como hoy fue mi hijo, mañana puede ser otra persona, otra madre llorando a su familiar solamente por una palabra, solamente por una mirada”, expresó.

“Son personas que la verdad están acostumbradas a eso”, añadió. La Policía se encuentra adelantando las respectivas investigaciones, pero hasta el momento no se tienen pistas de los responsables.