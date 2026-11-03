Misteriosas muertes en Bogotá: hallan cuerpo en un hotel del centro y otro en las vías del tren

Dos muertes se registraron en las últimas horas en Bogotá. En el centro de la ciudad, más exactamente en un hotel ubicado sobre la carrera décima, con calle 22, en el barrio La Alameda, en inmediaciones de la estación de TransMilenio San Diego, un hombre fue hallado muerto.

Si bien serán las autoridades las encargadas de establecer las causas puntuales de lo ocurrido, todo parece indicar que el hombre de aproximadamente 33 años fue asesinado al interior de dicho hotel, este lunes 2 de noviembre.

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Luego, al lugar arribaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para acordonar la zona, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita dar con el paradero de los responsables de ese hecho.

Por otra parte, en la calle 97 con NQS, sobre las vías del tren fue hallado el cuerpo sin vida de otra persona. El hallazgo se produjo en horas de la madrugada de este martes, 3 de noviembre.

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El hallazgo de dicho cuerpo en la localidad de Chapinero fue reportado a las autoridades por parte de una persona que pasaba por el sector.

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona hallada muerta en el norte de la ciudad y las causas puntuales de su deceso.

Vale destacar que, tanto el cuerpo sin vida hallado en un hotel del centro, como el encontrado en las vías del ferrocarril, en el norte de Bogotá, fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para sus respectivas necropsias.

Sale a la luz presunto motivo por el que hombre mató a sus exsuegros en Bogotá

El 13 de marzo del año pasado se registró un doble asesinato al interior de una casa ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá.

Ese día, los cuerpos de dos adultos mayores fueron hallados con evidentes signos de violencia.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, quienes eran exsuegros de un hombre identificado como Freddy Alexander Barajas Rivera.

Tras ser capturado y posteriormente judicializado por su presunta responsabilidad en el doble crimen, la Fiscalía General de la Nación indicó la semana pasada que Barajas Rivera habría matado a la pareja de abuelos en retaliación contra su excompañera.

Gloria Isabel Guerrero y Guillermo Alberto Anzola, los adultos mayores asesinados. Foto: A.P.I.

“Una posible retaliación contra su excompañera sentimental habría sido el móvil de Freddy Alexander Barajas Rivera para perpetrar el homicidio de una pareja de adultos mayores, padres de la mujer, en una vivienda de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. El pasado 13 de marzo, los familiares de las víctimas advirtieron una situación irregular mientras monitoreaban una cámara de seguridad instalada en el inmueble. Al llegar al lugar para verificar, en compañía de uniformados de la Policía Nacional, encontraron a los esposos con múltiples lesiones ocasionadas con un objeto cortopunzante”, indicó la Fiscalía General de la Nación.