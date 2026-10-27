Joven murió tras caer de una camioneta en la que iba con su novio y su familia cuestiona versión: mamá revela elemento clave

Angie Valentina Rodríguez, una joven de 21 años, murió después de caer de una camioneta en movimiento en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. En un principio se indicó que se trató de un accidente, pero su familia dice otra cosa y exige respuestas.

Nuevo feminicidio estremece a Bogotá: mujer fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental con un arma cortopunzante

Los hechos se presentaron el pasado 13 de octubre, cuando la víctima viajaba en el vehículo junto con su novio. El sujeto ha asegurado que la mujer se cayó sola cuando transitaban por inmediaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

Una vez se produjo esto, la joven fue auxiliada de inmediato, pero lastimosamente sufrió heridas de gravedad y terminó perdiendo la vida.

Tras conocer lo ocurrido, Luz Dary Ruiz, mamá de Angie, no quedó conforme con el relato que entregó la pareja de su hija y ha afirmado, junto con su familia, que él podría estar detrás de todo.

Angie Valentina Rodríguez, la joven que murió tras caer de un vehículo en Cajicá. Foto: API

La progenitora de la víctima habló con la emisora Blu Radio y explicó que a lo largo de la relación hubo varios episodios de violencia de género. Al parecer, el hombre habría agredido a la joven en repetidas oportunidades.

“Era demasiado agresivo. Le controlaba muchas cosas: la forma de vestir, las redes sociales. Ella no podía subir nada porque a todo momento tenía que bajarlo. Lo único que le dejaba hacer era subir fotos de él”, contó.

De hecho, esto llevó a que la familia de Angie se opusiera a la relación; pensaba que todo había terminado, pero al parecer los dos seguían siendo pareja a escondidas.

Sorprendentes hallazgos de la Policía en varios cambuches de Bogotá: el operativo duró más de tres horas

Debido a los supuestos hechos de violencia y al control que él quería mantener sobre Angie, su mamá sospecha que hay algo más detrás de la muerte de su hija, por lo que exige respuestas y que todo sea esclarecido.

“Tuvo que haber pasado algo dentro de la turbo para que hubiera tomado esa decisión (...) él la obligaría a tirarse. Ahorita va a quedar como accidente de tránsito y lo van a exonerar de toda culpa que él tenga”, comentó.

Angie Valentina Rodríguez. Foto: API

Luz Dary manifestó que tiene un elemento clave: un celular que supuestamente posee un video en el que se muestra una golpiza que sufrió Angie hace cerca de dos años. Además, también estarían guardados mensajes donde se evidenciaría la violencia que presuntamente ejercía el hombre.

Por el momento, la muerte de Angie ha sido catalogada como un accidente, pero la familia pide que se investigue más a fondo para conocer todo lo que pasó en este hecho.