En las próximas horas, llegarán a Colombia los gigantescos aviones hércules de Estados Unidos cargados con tropa de ese país que llevará a cabo ejercicios militares en Tolemaida.

Así se lo confirmaron fuentes militares a SEMANA, que indicaron que los soldados norteamericanos llegarán en aviones hércules y que por tal motivo se está preparando la logística para el arribo de la tropa extranjera.

Las fuentes militares indicaron que se están coordinando para fijar si las aeronaves norteamericanas aterrizan en la base militar de Catam o si llegan directamente a Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

Sobre la llegada de las tropas extranjeras, indicaron las Fuerzas Militares que: “Colombia se prepara para acoger una nueva edición de Vanguardia Sur, un ejercicio multinacional que reúne a fuerzas terrestres de diferentes países con el propósito de fortalecer sus capacidades operacionales, intercambiar conocimientos y experiencias, y perfeccionar los procedimientos de planeamiento y coordinación en escenarios de entrenamiento de alta complejidad”.

Agregó el Comando General Militar: “Esta actividad constituye un espacio de preparación conjunta que permite mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos participantes, mediante ejercicios de planeamiento, entrenamiento y desarrollo de tareas coordinadas, orientados a fortalecer la integración de capacidades, la comunicación y la capacidad de respuesta ante desafíos comunes de seguridad”.

Tras las críticas que afirman una violación a la soberanía nacional, el exministro de Defensa, Diego Molano, negó tal afirmación e indicó que se trata de ejercicios que están previstos dentro de la cooperación internacional que tiene Colombia con EE. UU. y otros países.

“Es claro que Colombia desde hace muchos años viene haciendo ejercicios estratégicos no solo con el Comando Sur de los Estados Unidos, también con la Fuerza Aérea estadounidense, también con las armadas, varias armadas de Centroamérica y del Caribe en operaciones conjuntas”, señaló el exministro Molano.

Colombia y EE.UU harán ejercicios conjuntos en Tolemaida. Foto: Ejército

Agregó que: “Pero en este caso particular es un ejercicio más de preparación, de entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y que es un espacio temporal. La pregunta no es si vienen estos 300 soldados a combatir, sino cómo quedan las capacidades de las Fuerzas Militares con todo este entrenamiento”.