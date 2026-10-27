Thomas Greg & Sons pedirá espacio como víctima en el proceso contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez

Lo que arrancó como caso de injuria y calumnia está por enredarse en una disputa judicial entre Thomas Greg & Sons y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, luego de reiteradas denuncias de fraude electoral.

Este 1 de mayo Thomas Greg & Sons dejará de producir los pasaportes en el país, en medio de dudas sobre ese proceso

A través de sus representantes legales, en cabeza del abogado Mauricio Pava, Thomas Greg & Sons espera constituirse como víctima de un proceso en el que esperan demostrar que el exmagistrado incurrió en los delitos de perturbación del certamen democrático y hostigamiento.

En ocho días las partes se encontrarán ante un juez de control de garantías para presentar los elementos de prueba que incluirán, cada uno, en el propósito de demostrar su responsabilidad en los hechos que se atribuyen o descartar los mismos y extinguir la intención de convertir la controversia en investigación formal.

“La libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas o poner en riesgo la confianza en el sistema electoral”, señaló el abogado Mauricio Pava al advertir una solicitud que harán a la judicatura.

En la audiencia que se adelantará ante los jueces de control de garantías Foto: LILIANA RINCóN

En la audiencia que se adelantará ante los jueces de control de garantías, el abogado de Thomas Greg & Sons insistirá en que la empresa que representa debe constituirse como víctima de las actuaciones del exmagistrado porque justamente fueron ellos los que terminaron de manera directa afectados con los señalamientos que hizo quien ahora parece como contraparte.

“Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, advirtió el defensor.

Thomas Greg & Sons espera convertirse en víctima Foto: Guillermo Torres Reina-Semana

Explicaron las fuentes del proceso que se trata de una audiencia de postulación directa en donde Thomas Greg & Sons justamente espera convertirse en víctima de las indagaciones que se adelanten en contra del exmagistrado Luis Guillermo Pérez.