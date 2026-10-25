Tormenta política e indignación tras revelaciones de Deicy Jiménez en SEMANA

Tras la publicación de SEMANA sobre la denuncia presentada por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, varias figuras del escenario político colombiano se han pronunciado al respecto.
Según la versión de la mujer, las presuntas conductas estarían relacionadas con posibles abusos de poder durante el periodo en el que Petro estuvo al frente de la Presidencia de la República, así como con hechos que, de acuerdo con su relato, se habrían presentado desde la época en que se desempeñaba como senador.
La información ha generado diversas reacciones entre dirigentes y representantes políticos, algunos de los cuales han expresado su rechazo, preocupación e indignación ante la gravedad de las acusaciones.
El primero en pronunciarse fue Abelardo De La Espriella, quien habló de la gravedad de los señalamientos contra Petro. Sostuvo que, si se llegaran a comprobar, el caso trascendería el ámbito personal y podría constituir un asunto de corrupción con implicaciones penales.
Lo de pagar sexo y drogas con contratos del Estado ya no es un cuestionamiento a la degenerada vida privada de Petro.— De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) October 25, 2026
Es un asunto de corrupción que trasciende lo moral y entra de lleno en el terreno penal.
La plata del Estado no es una caja menor para financiar los vicios y… https://t.co/hBj4Nqsi1s pic.twitter.com/TtqPaiqprZ
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal señaló que “la denuncia de Deicy en SEMANA evoca los relatos más sórdidos de la Roma imperial: poder, sexo y mujeres utilizadas para satisfacer al gobernante”.
Cabal también se refirió a la posibilidad de que, según los señalamientos, se hubieran utilizado contratos estatales para realizar pagos relacionados con estas conductas.
Indicó que, de comprobarse esa situación, la gravedad de los hechos sería aún mayor. “La infamia es doble: abusar de las mujeres y pasarles la cuenta a los colombianos”.
La denuncia de Deicy en SEMANA evoca los relatos más sórdidos de la Roma imperial: poder, sexo y mujeres utilizadas para satisfacer al gobernante. Si se comprueba que además pagaban con contratos del Estado, la infamia es doble: abusar de las mujeres y pasarles la cuenta a los… https://t.co/xyqKG6viCe pic.twitter.com/0s7hYNaFut— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 25, 2026
El economista Luis Ernesto Gómez también expresó su rechazo frente a los señalamientos de manera contundente y pidió que la Fiscalía investigue a los funcionarios que presuntamente habrían participado en la adjudicación de contratos relacionados con el caso.
Este testimonio del uso de recursos públicos para pagar servicios sexuales merece todo el rechazo, especialmente de quienes votamos por el expresidente Petro.— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) October 25, 2026
La Fiscalía debe investigar a los funcionarios involucrados en el otorgamiento de contratos y el partido @PactoCol debe…
La excandidata presidencial Paloma Valencia tampoco se quedó callada. A través de su cuenta de X, señaló: “Es de las cosas más miserables que le han hecho a Colombia”, solicitando a las autoridades competentes agilizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades en los señalamientos.
No me puedo quedar callada ante esto: una joven cuenta que presuntamente le habrían dado contratos del Estado a cambio de favores sexuales con el expresidente Petro, durante cinco años. Eso es explotar el poder y la necesidad de una mujer. Si es cierto, es de las cosas más…— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 25, 2026
El profesor universitario y empresario José Miguel Santamaría Uribe se sumó a las reacciones que ha suscitado la denuncia de Deicy contra Petro, a quien calificó de “presidente desvergonzado y criminal”. Cuestionó a quienes, según él, lo respaldan frente a los señalamientos divulgados.
Petro un presidente desvergonzado y criminal, pero además apoyado por todos sus compinches para hacer las barbaridades.— José Miguel Santamaría Uribe (@SANTAMARIAURIBE) October 25, 2026
Que responde @PizarroMariaJohttps://t.co/EJK5LtpSwb
Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, se refirió al silencio de algunos sectores de la izquierda frente a las denuncias. Además, criticó a los dirigentes que, a su juicio, no se han pronunciado sobre el caso, pese a defender públicamente los derechos de las mujeres y la lucha contra el acoso laboral.
Llevamos varios años escuchando versiones sobre las múltiples aberraciones del señor Gustavo Petro. Mucha gente en la izquierda ha sido cómplice, diciendo que eso hace parte de la vida privada y que no se le puede cuestionar.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 25, 2026
Las denuncias de Deicy Jiménez dejan claro que los…