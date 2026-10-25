Tormenta política e indignación tras revelaciones de Deicy Jiménez en SEMANA

Tras la publicación de SEMANA sobre la denuncia presentada por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, varias figuras del escenario político colombiano se han pronunciado al respecto.

Según la versión de la mujer, las presuntas conductas estarían relacionadas con posibles abusos de poder durante el periodo en el que Petro estuvo al frente de la Presidencia de la República, así como con hechos que, de acuerdo con su relato, se habrían presentado desde la época en que se desempeñaba como senador.

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La información ha generado diversas reacciones entre dirigentes y representantes políticos, algunos de los cuales han expresado su rechazo, preocupación e indignación ante la gravedad de las acusaciones.

El primero en pronunciarse fue Abelardo De La Espriella, quien habló de la gravedad de los señalamientos contra Petro. Sostuvo que, si se llegaran a comprobar, el caso trascendería el ámbito personal y podría constituir un asunto de corrupción con implicaciones penales.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal señaló que “la denuncia de Deicy en SEMANA evoca los relatos más sórdidos de la Roma imperial: poder, sexo y mujeres utilizadas para satisfacer al gobernante”.

Cabal también se refirió a la posibilidad de que, según los señalamientos, se hubieran utilizado contratos estatales para realizar pagos relacionados con estas conductas.

Indicó que, de comprobarse esa situación, la gravedad de los hechos sería aún mayor. “La infamia es doble: abusar de las mujeres y pasarles la cuenta a los colombianos”.

El economista Luis Ernesto Gómez también expresó su rechazo frente a los señalamientos de manera contundente y pidió que la Fiscalía investigue a los funcionarios que presuntamente habrían participado en la adjudicación de contratos relacionados con el caso.

La excandidata presidencial Paloma Valencia tampoco se quedó callada. A través de su cuenta de X, señaló: “Es de las cosas más miserables que le han hecho a Colombia”, solicitando a las autoridades competentes agilizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades en los señalamientos.

El profesor universitario y empresario José Miguel Santamaría Uribe se sumó a las reacciones que ha suscitado la denuncia de Deicy contra Petro, a quien calificó de “presidente desvergonzado y criminal”. Cuestionó a quienes, según él, lo respaldan frente a los señalamientos divulgados.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, se refirió al silencio de algunos sectores de la izquierda frente a las denuncias. Además, criticó a los dirigentes que, a su juicio, no se han pronunciado sobre el caso, pese a defender públicamente los derechos de las mujeres y la lucha contra el acoso laboral.