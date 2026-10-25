La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes recibió una información que prendió las alarmas por la falta de recursos para terminar obras de infraestructura vial sobre las que no se habría girado satisfactoriamente el presupuesto destinado en el gobierno de Gustavo Petro, lo que podría desencadenar en retrasos y posibles demandas por incumplimientos a los contratistas. Así lo alertó el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U.

Así cambiará la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso por cuenta de las nuevas obras en el corredor vial

“Incumplieron en su mayoría los compromisos, por lo que se avecinaría una cascada de multas por contratos firmados que no se pagaron. Las obras se podrían convertir en elefantes blancos”, alertó Salcedo, quien dijo que ya hay demandas que superarían los 100 billones de pesos por estos atrasos.

Salcedo alertó que el problema ya se ve en obras de relevancia, por ejemplo, mencionó el caso de la doble calzada entre Buga y Buenaventura que aún no se ha terminado, así como las mejoras que necesita el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca. El problema del sector también toca a la Aerocivil, al transporte fluvial y marítimo, que registraron una poca ejecución en esa vigencia.

Víctor Salcedo, representante del Partido de la U, alertó por la ejecución de varias obras. Foto: Suministrada API

La vicepresidenta de la Comisión Legal de Cuentas, Eimy Julieth Suárez, de Cambio Radical, alertó que por lo menos siete entidades del sector no fenecieron las cuentas fiscales a la Contraloría en la vigencia del año pasado y que el Ministerio de Transporte del actual Gobierno recibió un patrimonio negativo de 1,8 billones de pesos, con problemas en materia de litigios “que superan todos los activos de la entidad” por 11.000 millones de pesos. “En solo 20 procesos judiciales de la entidad hay casi 1,6 billones de pesos a los que no se les está haciendo seguimiento de probabilidad de pérdida de recursos”, agregó.

En su caso, dijo que la vía Pamplona - Cúcuta, en Norte de Santander, tenía 312,6 mil millones comprometidos al 100 % y solo se pagó el 25,2. Suárez mencionó que Invías comprometió el 99,2 % de sus obligaciones en 2025 y obligó solo el 55 %, dejando 1,56 billones de pesos en reservas de inversión, lo que representa tres veces más del tope legal establecido.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya busca recomponer el rumbo ante este panorama. El viceministro de Transporte, Miguel Eduardo Vergara, reconoció que las cifras “son preocupantes”, pero recalcó que quieren mirar para adelante.

Vergara mencionó que de los 7,9 billones que estaban pendientes ya se han pagado 5,9, por lo que todavía hay 1,9 billones pendientes. “Es un tema de coordinación y trabajo en equipo. No es pagar por pagar, es porque el contratista está cumpliendo con sus obligaciones”, afirmó.

Según la información entregada por el Ministerio de Transporte e Invías a la Comisión Legal de Cuentas, durante 2025 el sector transporte ejecutó el 48,43 % de sus recursos en obligaciones frente al 87,8 % del promedio nacional.

El rezago se habría registrado principalmente por restricciones en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los documentos que presentó la ANI reflejan que 5,8 billones de 7,9 billones en reservas presupuestales de las entidades se asocian a falta de giros del PAC, lo que representa el 73,4 %.

Asimismo, hubo una ejecución por obligaciones del 21,3 %, mientras que Invías llegó al 53,1 %. Además, la información de la entidad señala que de 66 solicitudes de modificación del PAC registradas durante 2025, una fue aprobada, tres anuladas y 62 continuaban “registradas”.

El viceministro de Transporte, Miguel Vergara, dijo que el Gobierno está recomponiendo el rumbo. Foto: X: @MiguelEVergaraC

Los documentos reflejan que ya se registran intereses por mora. Por ejemplo, se reconocen 469 millones en las concesiones Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Y se mencionan licencias y pagos pendientes a corporaciones autónomas en puntos críticos del corredor Bogotá–Villavicencio que no fueron atendidos durante la vigencia.

Uno de los hechos más dicientes es que la ANI solicitó recursos al PAC que no le fueron aprobados durante varios meses. Por ejemplo, mientras que en enero de 2025 se aprobaron 5.000 millones de pesos de los más de 1.600 millones de pesos solicitados por la entidad, en febrero el valor aprobado fue de 0 pesos, así como mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre se registra el mismo valor.

Aunque el Ministerio de Transporte explica que los compromisos sin los giros del PAC al cierre de 2025 se constituyeron como reservas y que su pago se trasladó al 2026, ese rezago se refleja en necesidades presupuestales para la nueva vigencia. Según los documentos, hay 124 proyectos de inversión con ejecución inferior al 63,6 por ciento: 71 son de Invías y 26 de la ANI, sumados a los de otras entidades.