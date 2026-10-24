La primera dama, Ana Lucía Pineda, ya radicó una denuncia en contra del activista del petrismo Levy Rincón. Así lo confirmó el senador Jota Pe Hernández, quien cuestionó a Rincón y respaldó a Pineda.

El creador de contenido le había respondido al grupo de congresistas que había dicho que lo denunciaría. Afirmó que así cien parlamentarios hicieran esa solicitud la debía presentar propiamente la primera dama.

“Le informo que la víctima en este caso, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ya interpuso la denuncia contra Levy Rincón en la Fiscalía”, relató el senador.

Además, detalló que la denuncia fue interpuesta por hostigamiento agravado, un delito consagrado en el artículo 134b del Código Penal. “Se tiene que abrir una investigación de oficio”, recalcó el senador.

Hernández agregó que no se trató de simples expresiones del activista del petrismo, sino que fueron injurias y calumnias sobre el rol de la primera dama con la atención de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Levy Rincón va a recibir una espectacular bienvenida a la ptria milagro”, dijo el senador.

La Fiscalía ya abrió una indagación en contra del caricaturista Matador por hechos similares. Julio César González fue otro de los simpatizantes del petrismo que insultó a la primera dama culpándola de supuestamente apropiarse de los recursos para atender a los damnificados del terremoto con palabras soeces.

“La apertura de la actuación obedece a la necesidad de verificar integralmente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer su eventual relevancia jurídico-penal, teniendo en consideración, entre otros aspectos, que, dadas las particularidades del caso, la conducta puesta en conocimiento podría estar asociada a una manifestación de violencia contra la mujer”, dice el documento en el que se informa la decisión.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, ha respondido a sus críticos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, la primera dama le ha respondido a quienes la han insultado por estos hechos. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible”, afirmó la primera dama en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA.

Pineda agregó que considera que esos ataques “no son el camino ni el ejemplo para alguien que dice ser un caricaturista y padre de familia”, haciendo referencia a Matador. “Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen”, afirmó.

La primera dama dijo que detrás de esos ataques hay toda una estrategia de la oposición para cuestionar al presidente Abelardo De La Espriella. “Han querido ensuciar mi nombre, pero ninguna mentira va a poder opacar el trabajo que mi esposo y yo hemos venido haciendo de manera correcta por los colombianos. Aquí no se trata de un beneficio propio; se trata de trabajar a favor de la comunidad y de quienes están pasando hoy por un momento difícil”, contestó.