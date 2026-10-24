En el marco del Día de las Naciones Unidas, conmemorado este 24 de octubre, José Manuel Restrepo publicó un video de una intervención en la que representó a Abelardo De La Espriella ante la Asamblea General de la ONU. La grabación recoge un discurso centrado en la seguridad, la inversión y las oportunidades para los colombianos.

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“Hoy, conmemoramos el Día de las Naciones Unidas recordando mi representación del presidente Abelardo De La Espriella leyendo su discurso en la Asamblea General de la ONU: la #PatriaMilagro es el país que vamos a construir con seguridad”, escribió el vicepresidente en X.

En el mismo mensaje, agregó: “Una nación en donde la confianza trae inversión y el crecimiento se traduce en mejores condiciones de vida”.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella en el discurso?

En el video difundido por Restrepo, el discurso plantea que las oportunidades para salir adelante deben estar al alcance de los ciudadanos. “Millones de colombianos no piden que el Estado les resuelva la vida, piden que les den una oportunidad para construir esa vida”, se escucha decir.

La intervención también vincula la seguridad con la recuperación de territorios afectados por la violencia y con la posibilidad de atraer inversiones que generen puestos de trabajo.

Al explicar el significado de la Patria Milagro, el discurso aclara que no se trata de una promesa de que las dificultades desaparecerán, sino de una idea de país que, según lo expuesto, debe construirse mediante oportunidades económicas y sociales.

La intervención menciona ejemplos como un maestro en Mompós, un campesino en Ubaté y una joven en Pasto para ilustrar cómo esas oportunidades podrían reflejarse en la educación, el trabajo rural y la preparación para nuevas industrias.

Para el cierre, el discurso expresa el propósito de que el crecimiento económico se traduzca en empleo, vivienda, acceso oportuno a medicamentos y posibilidades de salir de la pobreza.

La publicación de José Manuel Restrepo coincidió con el Día de las Naciones Unidas, que se conmemora cada 24 de octubre para recordar la entrada en vigor de la Carta de la ONU en 1945. La fecha también busca destacar la importancia de la cooperación internacional y los esfuerzos por mantener la paz y la seguridad entre los países.