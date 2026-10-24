Escudo de las Américas comenzará a operar en Medellín para combatir el narcotráfico, la delincuencia y el crimen en la ciudad

El denominado Escudo de las Américas llegará a Medellín para combatir al crimen organizado que se dedica al narcotráfico y múltiples actividades ilícitas. Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien recibió en la ciudad al ministro de Defensa, el general Jorge Mora, y al subsecretario de Guerra de EE. UU. para Asuntos de Seguridad en las Américas, Joseph Humire.

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“Se están alineando los astros para dar la lucha en contra de todas las estructuras criminales que no solamente afectan a Colombia y a Medellín, sino al hemisferio”, aseguró el mandatario local.

Gutiérrez mencionó que está comprometido con combatir el crimen transnacional que ha permeado la ciudad. Según dijo, las actividades ilícitas a las que se dedican estos grupos “alimentan la guerra”, por lo que deben ser combatidas.

El alcalde de la ciudad dijo que la instalación del Escudo de las Américas servirá para seguir disminuyendo las tasas de homicidio en la capital antioqueña. “Septiembre fue un mes de seis homicidios. La tasa más baja y el mes menos violento. A hoy, 24 de octubre, llevamos seis homicidios. Claro, la única tasa aceptable es 0″, afirmó Gutiérrez.

El mandatario agregó que se trata de un trabajo conjunto entre la administración local, el Gobierno nacional y el apoyo estatal de Estados Unidos. “Aquí lo importante es una alianza con el Escudo de las Américas y que se consolida con la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C)”, destacó.

La Alcaldía de Medellín, el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Estados Unidos se reunieron este sábado. Foto: Suministrada API

La alianza contempla la construcción de un espacio físico, el C5i, en el que se tomarán decisiones contra los cárteles en Colombia y el hemisferio. Desde allí se llevarán a cabo labores de inteligencia, seguimiento al blanqueo de capitales y análisis financiero relacionado con el lavado de activos.

Sobre el C5i, el alcalde dijo que la obra estará lista en mayo de 2027, pues actualmente registra un avance del 44 %. Esta tuvo una inversión de 300.000 millones de pesos, recursos que han salido de la Alcaldía de Medellín. Gutiérrez aclaró que no se esperará a que culmine la obra para comenzar a operar.

Por su parte, el ministro Mora destacó la importancia de que Medellín sea la sede del A3C. “Es una gran iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos para unir a 19 países del hemisferio occidental. Solo la unión, la coordinación, la cohesión y los esfuerzos integrados de los países para atacar el crimen internacional nos van a permitir organizar un escudo que nos permita defender el hemisferio, la región, Colombia y la hermosa ciudad de Medellín”, destacó el ministro de Defensa.