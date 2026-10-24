Emergencia vial en Medellín: accidente de bus de turismo deja más de 34 personas heridas

En la mañana de este sábado, 24 de octubre, se registró un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Medellín, luego de que un bus de turismo se volcara de manera estrepitosa, dejando decenas de heridos en el lugar.

Lujoso Lamborghini que cayó en un operativo contra los piques en Medellín fue enviado a los patios

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el encargado de confirmar la emergencia que se presenta en la ciudad en la avenida Barranquilla con carrera 48, sector del barrio Prado, cerca de la estación Hospital del metro.

“Tenemos un reporte preliminar de 34 personas afectadas. Cuatro fueron trasladadas a centros asistenciales”, manifestó el mandatario distrital a través de sus redes sociales.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se registraron porque el bus habría perdido el control cuando bajaba del sector de Palos Verdes por toda la calle Barranquilla, antes de llegar a la estación Hospital.

El alcalde de Medellín confirmó que el distrito ya se encuentra al frente de la emergencia que se vive en el centro de la ciudad y que los equipos de Bomberos, Salud y Movilidad ya se encuentran en el lugar acompañando a las personas afectadas y atendiendo a los heridos.

Por el momento, está suspendida la operación de la línea 1 del Metroplús, en el tramo Hospital–Palos Verdes y viceversa, debido a los hechos que se presentaron y que afectan la movilidad.

Se está a la espera de que los organismos que atienden a esta hora la emergencia entreguen un balance oficial de lo ocurrido, las circunstancias del accidente y la evolución de las personas que resultaron afectadas.

Niño de nueve años murió al ser embestido por un camión en el nororiente de Medellín

Este hecho se suma a la tragedia que sacudió a los habitantes del barrio Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín, luego de que un niño de 9 años muriera al ser embestido por un camión.

Los hechos sucedieron en la carrera 29 con calle 110A, donde el conductor de un vehículo tipo furgón perdió el control y terminó llevándose por delante al pequeño, que transitaba por el sector.

Tras lo sucedido, algunos habitantes de la zona intentaron increpar al chofer, que tuvo que ser protegido por la Policía y trasladado a una estación cercana. Según indicó la Secretaría de Movilidad, el vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios para el peritaje correspondiente.