Niño de nueve años murió al ser embestido por un camión en el nororiente de Medellín

Una tragedia sacudió a los habitantes del barrio Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín, luego de que un niño de 9 años muriera esta tarde al ser embestido por un camión.

Los hechos sucedieron en la carrera 29 con calle 110A, donde el conductor de un vehículo tipo furgón perdió el control y terminó llevándose por delante al pequeño, que transitaba por el sector.

Tras lo sucedido, algunos habitantes de la zona intentaron increpar al chofer, que tuvo que ser protegido por la Policía y trasladado a una estación cercana.

Investigan muerte de niño de 9 años en accidente en Santo Domingo Savio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Según indicó la Secretaría de Movilidad, el vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios para el peritaje correspondiente.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que se encargará de determinar las responsabilidades del caso.

“Estamos acompañando psico socialmente y jurídicamente a los padres y familiares del menor fallecido, a través de nuestra unidad de víctimas, a quienes les enviamos un abrazo solidario lamentando terrible pérdida”, dijo Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Yahir Acuña explicó cómo le fue revocada la visa a EE.UU. y aseguró que volverá a tramitarla

Con este caso, Medellín alcanzó una cifra de 250 personas fallecidas en accidentes de tránsito, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Movilidad de Medellín.

Es llamativo este número porque supera incluso el número de personas asesinadas en la ciudad, lo que ha hecho pensar a algunos expertos en que se trata ya de un problema de seguridad y salud pública.

En la capital antioqueña fueron asesinadas, con corte al 21 de octubre, 206 personas, la cifra más baja desde que se lleva el registro de asesinatos, han dicho las autoridades.

Borracho, cansado de la amenaza de un cilindro bomba, decidió arrastrarlo y llevarlo a la Policía de su pueblo, esta es la historia

El cadáver del menor, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el barrio Caribe.

Se espera que el día viernes este sea entregado a sus familiares para que se le brinde una digna sepultura.

Mientras en Santo Domingo Savio algunos vecinos se preguntan por las condiciones de las vías de su barrio, pero también las condiciones de los vehículos que transitan por allí día a día.