Yahir Acuña explicó cómo le fue revocada la visa a EE.UU. y aseguró que volverá a tramitarla

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, decidió pronunciarse a través de su perfil de Facebook luego de que se conociera que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la lista de colombianos a los que les impuso restricciones de visado para ingresar a ese país.

Este jueves, 22 de octubre, a través de un comunicado, esa dependencia de los Estados Unidos a cargo de Marco Rubio informó que Acuña Cardales y su familia fueron incluidos junto a otras seis personas en medio de una “campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”.

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Sin embargo, el comunicado aclara que esto hace parte de medidas que “promueven los compromisos adquiridos por los socios en la Cumbre de Doral celebrada en marzo y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre”.

En su pronunciamiento, Acuña Cardales reveló algunos detalles de la medida que le fue informada, según él, a través de un correo electrónico 24 horas después de que interpusiera denuncias ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

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“Ayer (21 de octubre), apenas 24 horas después de instaurar formalmente nuestras denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, recibimos un correo y en el correo qué vemos, cómo sencillamente habla de la revocatoria de una visa que se expidió hace 6 meses, hace 6 meses apenas”, dijo el mandatario local.

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En la transmisión, también aseguró que visitó Estados Unidos hace apenas tres o cuatro meses y reveló la razón que le esbozó la Embajada de ese país para revocarle la visa.

“¿Qué dice este documento? Dice que la sección consular nos informa que la visa ha sido revocada, la fecha 10-21-2026 bajo la sección 214 B del acta de inmigración y nacionalidad debido a que usted (Yahir Acuña) no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia; yo soy alcalde, estoy casado, tengo una familia, tengo mi vida en Colombia, es decir, ¿qué más arraigo que eso?”, explicó Acuña Cardales.

Además, el Alcalde de Sincelejo expresó que en esa misma comunicación que le llegó por correo le dijeron que su visa ya no le es válida para ingresar a Estados Unidos, que esa decisión no puede ser apelada, pero que si deseaba podría volver a tramitar su visado.

“Usted puede volver a solicitar su visa en cualquier momento, para esto deberá representar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de solicitud de visa y programar una nueva cita. En efecto es lo que vamos a hacer, solicitarla nuevamente, porque eso es lo que nos dicen”, añadió.

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