La Fiscalía ordenó inspección a la alcaldía de Sincelejo en investigación contra Yahir Acuña por actos de corrupción

En las últimas horas se conoció una resolución de la Fiscalía General en la que se advierte que al menos cuatro procesos que se siguen contra el excongresista y actual alcalde de la ciudad de Sincelejo, Yahir Acuña, saldrían de esa ciudad y serían asignados de manera especial a la Dirección contra la Corrupción en Bogotá.

¿Por qué el proceso contra Yahir Acuña sobre supuestos vínculos con Los Rastrojos no ha pasado a juicio?

Se trata de una decisión que surge como resultado de las actuaciones investigativas que se vienen adelantando desde hace varios días, entre ellas, una inspección a la sede de la Alcaldía, donde los investigadores de la Dijín recolectaron los documentos que acompañarán ese traslado de expedientes.

Un grupo especial de investigadores llegó desde el martes a la sede de la Alcaldía de Sincelejo para hacer la inspección a los procesos contractuales que fueron objeto de cuestionamientos por parte de la Fiscalía.

Policía de la Dijín en operativo contra Los Comuneros del Sur. Foto: Policía

Son en total seis procesos que se tienen abiertos en contra del mandatario de la capital de Sucre. Cuatro de estos serán trasladados a Bogotá.

Los investigadores recuperaron los soportes y los contratos que se han firmado durante la administración de Yahir Acuña en la Alcaldía de Sincelejo, allí estarían los elementos de prueba que soportarán las actuaciones que en adelante desarrolle la Fiscalía.

“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

En la resolución que emitió la Fiscalía se anticipó que cuatro radicados expedientes que están en la delegada de seguridad territorial y en el departamento de Sucre serán asignados de manera especial al fiscal de la Dirección contra la Corrupción que se encarga de avanzar los procesos de investigación y determinar la responsabilidad del mandatario en una serie de irregularidades.

El trabajo que adelantan los investigadores de la Dijin resulta fundamental para completar la evidencia y los elementos de prueba necesarios en la investigación.

El presidente Abelardo De La Espriella le manifestó sus reparos al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, frente a los antecedentes e investigaciones que, según él, rodean la trayectoria del mandatario local. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/ivfQXn35qu — Revista Semana (@RevistaSemana) October 4, 2026

Un fiscal impartió las órdenes para que estos investigadores llegar a los despachos de la Fiscalía que contienen los soportes y los detalles de la contratación.

De identificar las irregularidades en los documentos y contratos que identifiquen los investigadores de la Dijín se confirmarían las denuncias que hizo el presidente Abelardo De La Espriella respecto a los hechos de corrupción en la Alcaldía de Yahir Acuña, y que generaron tanta polémica, en escenarios políticos y judiciales.