¿Por qué el proceso contra Yahir Acuña sobre supuestos vínculos con Los Rastrojos no ha pasado a juicio?

El nombre de Yahir Acuña, el alcalde de Sincelejo, volvió a hacer eco en la opinión pública después del fuerte llamado que le hizo el presidente Abelardo De La Espriella, en medio de un consejo de seguridad que lideró en la Base Naval de Coveñas y en Sincelejo.

El mandatario le envió un mensaje a los corruptos, advirtió que su Gobierno emprenderá una ofensiva por la defensa de los recursos públicos, anunció que todos los funcionarios estarán sometidos a controles cuando se trate del manejo del dinero del Estado y se refirió a un caso en específico: el del alcalde de Sincelejo.

Yahir Acuña: el alcalde de Sincelejo que podría terminar en la cárcel por decisión de la Corte Suprema

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, indicó el jefe de Estado.

De La Espriella reveló en ese encuentro que Acuña tiene por lo menos 13 procesos vigentes por corrupción, una grabación donde explicaría cómo robarse el dinero del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y una investigación por presunto concierto para delinquir agravado al promover grupos paramilitares.

¿Por qué el proceso no ha pasado a juicio?

SEMANA conoció que el proceso por el delito de concierto para delinquir está en el despacho del magistrado César Reyes, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien en un principio presentó una ponencia para definir la situación jurídica del alcalde de Sincelejo en la que pedía medida de aseguramiento.

Esa postura fue derrotada por sus colegas de Sala y el caso tuvo que volver a pasar por una nueva discusión, pero esa vez con una ponencia que construyó el mismo magistrado Reyes y su colega Misael Rodríguez.

Después de esa ponencia, la Corte Suprema de Justicia decidió no imponerle medida de aseguramiento, sin embargo, fue llamado a juicio para que se defienda en libertad de la investigación que lo tiene como un supuesto colaborador de Los Rastrojos.

Con esa decisión, el caso debió pasar a la Sala de Primera Instancia para el arranque de su juzgamiento, pero, según fuentes dentro del proceso, la defensa de Acuña presentó un recurso de reposición que hasta el momento no ha sido resuelto y, sin esa decisión en firme, el caso no ha podido pasar a etapa de juicio.

Caso Los Rastrojos

Este proceso contra el cuestionado alcalde de Sincelejo arrancó después de que el exparamilitar Juan Manuel Borre lo señalara como uno de los principales enlaces que habría tenido esa estructura criminal con la política. Su caso está en la Corte Suprema por el fuero que tuvo en su momento como congresista.

Desde julio de 2024, SEMANA reveló el expediente que construyó el magistrado César Reyes contra el exrepresentante a la Cámara y actual alcalde de Sincelejo, por los posibles vínculos que habría tenido con ese grupo paramilitar.