La fuga de seis hombres de una estación de Policía en Betania, Antioquia, tuvo sus primeras novedades. Las autoridades actualizaron puntualmente la situación de dos de los hombres que escaparon. Por su parte, los otros cuatro continúan prófugos y son buscados por la Policía.

Fiestas, música a todo volumen y un túnel dentro de un baño: así escaparon seis presos en Antioquia

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, uno de los hombres se presentó en una zona rural de Betania. Este permanecía privado de la libertad por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

El segundo involucrado llegó directamente a las instalaciones policiales, acompañado de su abogado. Según el reporte, enfrenta un proceso judicial por violencia intrafamiliar agravada.

Con estas dos entregas, las autoridades mantienen la búsqueda de los otros cuatro hombres que todavía no han regresado a disposición de la justicia. Además, los dos que se presentaron, ahora deberán responder por el delito de fuga de presos, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer cómo se produjo la evasión.

6 detenidos en la Estación de Policía de Betania, Antioquia se fugaron en la madrugada del martes 17 de noviembre cavando un túnel en un baño Foto: Getty Images / Montaje SEMANA

Una fuga durante las fiestas de Betania

El caso se conoció el martes 17 de noviembre, cuando las autoridades descubrieron que seis hombres habían escapado de la estación de Policía del municipio, ubicado en el Suroeste antioqueño.

Según las primeras investigaciones, los detenidos habrían aprovechado las celebraciones y el alto volumen de la música durante las fiestas del municipio para ejecutar su plan sin ser detectados.

El recorrido comenzó en el baño de la zona de reclusión, donde abrieron un hueco que les permitió llegar hasta la sala de monitoreo de las cámaras de seguridad. Posteriormente, salieron por la parte trasera de las instalaciones.

Entre los seis fugados se encontraba un hombre de 38 años procesado por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado. Los otros detenidos tenían edades de 21, 25, 34, 35 y 36 años.

El gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano. Foto: Creada con IA

Recompensa de $10 millones por los cuatro prófugos

Tras conocerse la evasión, la Policía activó un plan de búsqueda y localización, además de adelantar la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de elementos materiales probatorios.

El teniente coronel Jaime Villamizar, Comandante del Distrito 9 de Policía, había confirmado una recompensa de $10 millones para quien suministrara información que permitiera ubicar a los seis hombres.

Con la entrega voluntaria de dos de ellos, las autoridades mantienen los operativos para localizar a los cuatro restantes. La recompensa busca facilitar información que permita dar con su paradero y avanzar en su recaptura.