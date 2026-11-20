La preparación de la Navidad terminó en tragedia en Envigado, Antioquia.

Un técnico electricista de 61 años murió luego de caer desde una altura superior a los seis metros mientras instalaba los alumbrados navideños del Mall Indiana, ubicado en el sector de Las Palmas.

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El trabajador atravesó una cubierta de vidrio

La víctima fue identificada como Juan Mario Forero Plata.

El accidente ocurrió cuando el hombre adelantaba los trabajos de montaje de la decoración que tendría el establecimiento comercial para la temporada de fin de año.

De acuerdo con la información conocida, el trabajador habría perdido el equilibrio mientras instalaba una de las luminarias decorativas. La caída terminó provocándole heridas mortales.

La caída tuvo varios impactos. Según el reporte, Forero Plata golpeó inicialmente contra una cubierta de vidrio que se rompió con el impacto.

Después chocó contra una estructura metálica de seguridad del establecimiento y finalmente cayó al suelo, a un costado de un almacén de cadena.

En el techo de vidrio quedaron incluso varios paquetes de las luces que utilizaba para realizar la instalación navideña.

El hombre murió en el lugar. Hasta allí llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Envigado para atender la emergencia, pero posteriormente la escena fue entregada a agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, que adelantaron las diligencias correspondientes.

Imagen de referencia, trabajador con arnés y casco de protección. Foto: Getty Images

¿Qué se sabe de los elementos de protección?

Uno de los aspectos más relevantes del caso tiene que ver con las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban los trabajos en altura.

Según las primeras verificaciones conocidas, el electricista llevaba casco y arnés de seguridad.

Sin embargo, el arnés no estaba sujeto a ningún elemento que pudiera detenerlo en caso de una caída.

Además, el casco se habría desprendido antes de que el trabajador impactara contra las estructuras.

Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deberán ser examinadas durante la investigación para establecer qué ocurrió antes del accidente y si se cumplieron los protocolos exigidos para este tipo de labores.

Tras el fallecimiento de Forero Plata, los trabajos de instalación de los alumbrados navideños en el Mall Indiana fueron suspendidos indefinidamente, al menos mientras avanzan las investigaciones sobre las condiciones laborales en las que se realizaba el montaje.

El trabajador residía en el noroccidente de Medellín junto con su compañera sentimental y tenía 61 años.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán esclarecer las circunstancias de la caída y determinar si existieron incumplimientos en las medidas de protección para trabajos en altura.