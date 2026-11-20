Julio Alberto Ríos, más conocido como Julioprofe y quien se ha hecho un nombre en las redes social por ayudar a las personas a aprender matemáticas, reveló que esta recibiendo amenazas y que por eso ha estado alejado de las plataformas.

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Desde hace varios días, algunos de sus seguidores habían mostrado preocupación debido a que no se tenía actividad del profesor, que acumula más de 300 mil seguidores en Instagram.

Ante esto, el también ingeniero civil realizó una publicación en la que contó el motivo por el que no había aparecido y dejó en claro que está siendo una situación complicada.

“Perdón por esta ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos han quitado la paz”, dijo.

Julioprofe aseguró que ya pusieron esto en conocimiento de la Fiscalía y están a la espera de cómo avance el caso, del cual no puede hablar mucho para no entorpecer la investigación.

“Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles”, señaló.

El también youtuber, que cuenta en esa plataforma con más de cinco millones de suscriptores, agregó: “Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, las contaré más”.

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“Gracias por estar siempre ahí”, cerró el post.

Además, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que dijo: “Gracias por sus palabras de apoyo. Cero tolerancia con la violencia de género”.

Julioprofe no entregó más detalles de la situación, pero los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores aprovecharon para dejarle en claro que no está solo.

Julioprofe, el youtuber que resuelve problemas de matemáticas de las plataformas digitales. Foto: @julioprofe

“Que mala noticia, espero que se resuelva pronto. Lamentablemente hay gente mala que se aprovecha del trabajo y de otros”; “Te mando buenas vibras, todo se va a arreglar”; “Estamos con usted, profe. Ya verá que todo saldrá bien”, fueron algunos de los comentarios.