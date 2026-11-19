Francisco Javier Vera hoy tiene 17 años de edad, pero en Colombia se le conoció a los 9 cuando destacó como ‘el niño ambientalista’ que con su inteligencia y elocuencia le dio cátedra a muchos en el país sobre el cambio climático.

Francisco Vera, el joven colombiano, llegó a la final del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026

Este jueves, Vera recibió el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026, que para muchos es el más importante que puede recibir un adolescente en el mundo.

Kid’s Rights, la anfitriona del premio, destacó el reconocimiento por los siguientes logros del joven:

Más de 1400 niños, niñas y jóvenes forman parte de la red de Guardianes por la Vida.

Más de 42.000 firmas movilizadas en apoyo a la acción climática.

Más de 5.000 árboles plantados en Latinoamérica y Europa.

Más de 10.000 niños y adolescentes capacitados en liderazgo climático, derechos humanos y participación ciudadana.

Más de 50.000 personas han llegado a través de las campañas y talleres de Francisco en Colombia.

Más de 100 familias reciben apoyo directo a través de su proyecto Eco-Hope Gardens.

Desempeñó un papel fundamental para lograr la ratificación por parte de Colombia, en 2024, del Acuerdo de Escazú, el primer tratado jurídicamente vinculante del mundo con protecciones específicas para los defensores de los derechos humanos ambientales.

En el recibimiento, Francisco Javier se mostró orgulloso del lugar de donde proviene. “Vengo de un pueblo enclavado en las montañas de los Andes: la Villeta de San Miguel. Vengo de una tierra dulce, extraordinariamente rica en vida y diversa (…) una región que alberga una parte inmensa de la biodiversidad de ese mundo”, dijo entre lágrimas.

Evidentemente emocionado, el joven activista dejó ver su preocupación por su tierra en el complemento de su discurso: “Pero esta tierra que tanto amamos hoy, se ve teñida de rojo por la violencia de un modelo de desarrollo extractivista que depreda y deprecia la vida mediante prácticas como el fracking, la ganadería extensiva y la minería”.

Luego de recordar algunos de sus pasos más importantes en torno al medioambiente, reflexionó y agradeció a la organización y su fundador, Marc Dullaert, por promover los derechos de los niños y haberle otorgado el ostentoso galardón que enorgullece al país.

Con el apoyo de KidsRights y el Fondo del Proyecto del Premio Internacional de la Paz Infantil, Francisco capacitará a más de 20.000 niños y niñas en justicia climática, derechos de la infancia, protección de la biodiversidad y construcción de la paz.