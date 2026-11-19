Un nuevo capítulo se abrió en la polémica entre el anterior gobierno y el actual por el escudo antidrones para la fuerza pública.

En esta nueva ocasión el enfrentamiento en redes sociales fue entre el expresidente Gustavo Petro y el Ministro de Defensa, Jorge Mora.

Petro aseguró que había dado la orden de adquirir un escudo antidrones. “Yo di orden con premura y personalmente para la compra de antidrones porque su ausencia es lo que permite falta de ofensiva y muertes innecesarias de soldados y policías”, dijo Petro.

“Para mi fue obsesión la compra de antidrones como una prioridad para el año 2026 y por eso puse una partida presupuestal de 800.000 millones para el 2026″, agregó el exjefe de Estado.

Mensaje que fue respondido por el Ministro Mora. “Ante la permanente e irresponsable costumbre de desinformar en sus redes sociales, me permito aclararle con argumentos Reales y Oficiales que la seguridad del país exige rigor y verdad, no narrativas mediáticas sin sustento”.

Añadió el Ministro Mora que: “Usted afirma que la compra de antidrones fue su prioridad y que dispuso de $800.000 millones, pero la realidad oficial es otra: mediante la Circular C20260331000182 del 31 de marzo de 2026, su administración ordenó centralizar las compras en la Secretaría General del Ministerio de Defensa, prohibiendo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional programar o ejecutar recursos propios en 2026 y 2027″.

Por su parte El Ministerio de Defensa insistió en que el exministro Pedro Sánchez, sí bloqueó la adquisición de un escudo antidrones para la fuerza pública.

Explicó la entidad que el bloqueó consistió en haber centralizado el proyecto en la Secretaría General del Ministerio impidiendo que las fuerzas hicieron contrataciones debido a sus necesidades.

De igual manera la entidad a cargo de Mora reiteró que durante la anterior administración el proyecto no alcanzó un nivel de estructuración técnica, financiera y presupuestal suficiente para su ejecución.

“La amenaza de los sistemas aéreos no tripulados no admite anuncios sin respaldo: exige que cada decisión cuente con financiación asegurada, viabilidad técnica y oportunidad”, indicó el Ministerio de Defensa, en respuesta al exministro Pedro Sánchez.