SEMANA conoció detalles de la captura del líder social Armando Andrés Pérez, quien aparece en varias fotos con Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial.

De acuerdo con la información, Pérez, quien ha convocado en ocasiones anteriores a participar en manifestaciones sociales, fue capturado por el delito de secuestro extorsivo.

El Gaula Militar mantiene acciones contra el secuestro y la extorsión en el país. Foto: Ejército Nacional

“Secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, y secuestro simple agravado”, señala el documento judicial que sirvió de base para que la Fuerza Pública llevara a cabo su captura.

Orden de captura contra el líder social Armando Andrés Pérez. Foto: Suministrado a SEMANA.

En poder de las autoridades judiciales quedaron cuatro celulares, una pistola, cuatro proveedores, un computador, un chaleco antibalas y un radio que fueron decomisados a los capturados en el proceso que involucra a Pérez, por su presunta participación en el delito que fue relacionado, como se observa en el documento judicial.

“El día 19 de noviembre a las 04:00 horas, en la hacienda Las Marías del municipio de Rio de Oro Cesar, donde se logran seis capturas mediante orden judicial por el delito de secuestro extorsivo, pertenecientes al GDCO Los de Andrés al servicio del GAOr37″, señala el reporte de la Fuerza Pública.

De acuerdo con las fuentes de la Fuerza Pública, los capturados quedaron en manos de la Fiscalía para que los presente ante un juez de la República en la respectiva judicialización.

En la lucha contra el secuestro y la extorsión durante el Gobierno De La Espriella, la Policía ha hecho tres grandes operativos: Diamante, Ópalo y Perla, que han dejado más de 360 capturados.

La Fuerza Pública ha realizado varios operativos contra el secuestro y la extorsión en el país. Foto: Creada con IA Gemini

En el caso de Pérez, este tendrá la posibilidad, en audiencias concentradas ante los jueces de la República, de negar su presunta participación en los hechos por los cuales fue capturado.