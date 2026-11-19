El mandatario afirmó que la capital debe garantizar el derecho a las protestas programadas para este jueves 19 de noviembre por parte de la oposición, pero a la vez brindar seguridad y movilidad a aquellos ciudadanos que no formarán parte de las movilizaciones.

🔴 Manifestaciones del 19 de noviembre EN VIVO: Alcalde Galán pide respetar los derechos de quienes no protestan

En la mañana de este jueves 19 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en declaraciones entregadas a Noticias Caracol, y manifestó que la ciudad se encuentra preparada para llevar a cabo con normalidad la jornada de protestas que se presentarán a lo largo del día convocadas por la izquierda colombiana.

Para ello, señaló que la orden y prioridad del día es garantizar el derecho a la protesta de los bogotanos, pero sin dejar de lado a quienes no harán parte de las mismas y tienen el mismo derecho.

“Tenemos que garantizar la movilidad, que no se afecten los bienes públicos, la vida y la seguridad de los demás ciudadanos. Hay que pensar en quienes van a llegar a sus trabajos, a sus casas o a una cita médica”, señaló.

A su vez, manifestó que garantizar la seguridad de la jornada es una de las obligaciones que tienen tanto el gobierno distrital, la policía nacional y el gobierno nacional.

Marchas 14 de octubre, Plaza de Bolívar Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Según la información conocida hasta el momento, en Bogotá las marchas comenzarían desde las 9 de la mañana y los principales puntos de concentración estarán en el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar.