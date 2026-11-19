El mandatario afirmó que la capital debe garantizar el derecho a las protestas programadas para este jueves 19 de noviembre por parte de la oposición, pero a la vez brindar seguridad y movilidad a aquellos ciudadanos que no formarán parte de las movilizaciones.
En la mañana de este jueves 19 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en declaraciones entregadas a Noticias Caracol, y manifestó que la ciudad se encuentra preparada para llevar a cabo con normalidad la jornada de protestas que se presentarán a lo largo del día convocadas por la izquierda colombiana.
Para ello, señaló que la orden y prioridad del día es garantizar el derecho a la protesta de los bogotanos, pero sin dejar de lado a quienes no harán parte de las mismas y tienen el mismo derecho.
“Tenemos que garantizar la movilidad, que no se afecten los bienes públicos, la vida y la seguridad de los demás ciudadanos. Hay que pensar en quienes van a llegar a sus trabajos, a sus casas o a una cita médica”, señaló.
A su vez, manifestó que garantizar la seguridad de la jornada es una de las obligaciones que tienen tanto el gobierno distrital, la policía nacional y el gobierno nacional.
Según la información conocida hasta el momento, en Bogotá las marchas comenzarían desde las 9 de la mañana y los principales puntos de concentración estarán en el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar.