La Policía de Bogotá realizó dos operativos en los últimos días que sorprendieron por sus hallazgos. El primero se realizó en el marco de la lucha contra el hurto de celulares y computadores y el segundo fue en contra de la comercialización ilegal de cigarrillos.

El primer operativo se llevó a cabo a principio de semana en la Calle 13, Las Nieves, la zona de tolerancia en Santa Fe y El Lago, en Chapinero, bajo el liderazgo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, en donde se intervinieron varios establecimientos que estarían incentivando la comercialización de dispositivos robados.

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Para su sorpresa, las autoridades hallaron que en algunos de estos establecimientos utilizaban un hueco en el techo para esconder celulares, equipos sin acreditar su procedencia y dispositivos con sus sistemas de identificación modificados.

Autoridades inspeccionaron distintos establecimientos comerciales en los que se venderían dispositivos robados en Bogotá Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Aunque en este operativo no especificaron la traducción de estos bienes identificados en cifras, en el segundo operativo detallaron una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos.

El segundo operativo: en Puente Aranda, contra el mercado ilegal de cigarrillos

Este segundo operativo se desarrolló en el conocido barrio San Andresito, en la localidad de Puente Aranda, para hacerle frente al contrabando en Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, cuando se realizaba una diligencia de hallanamiento y registro en una bodega, las autoridades encontraron un cargamento de más de 200 mil cajetillas de cigarrillos que no habrían sido registradas.

Se estima que esta mercancía esté avaluada comercialmente en cerca de $1.000 millones.

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Este operativo lo realizó la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Hacienda, y fue gracias al trabajo de las entidades que establecieron que la mercancía no contaba con los permisos de ingreso al país.

Los hallazgos sorprenden por la capacidad de recursividad de los delincuentes. Los operativos que buscan contrarrestar algunas de las principales problemáticas de la ciudad terminan alertando por las diferentes estrategias de los ilegales que usan diferentes artimañas para evadir los controles de las autoridades.