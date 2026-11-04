Siguen los percibos de la Fuerza Pública en contra de estructuras criminales dedicadas al negocio ilegal del narcotráfico. En esta ocasión, el Gobierno nacional confirmó que se registraron dos golpes en contra de ese tipo de organizaciones delincuenciales.

El dispositivo que usó la Policía en operativo que lideró Abelardo De La Espriella en Cúcuta: ¿para qué sirve?

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló detalles del operativo que lideró la Armada Nacional: “¡Golpe millonario al narcotráfico en el Pacífico colombiano! ¡Nuestros mares no serán autopistas para el narcotráfico!”.

“Nuestra Armada Nacional, en dos operaciones de interdicción marítima en el Pacífico colombiano, incautó 854 kilogramos de cocaína y marihuana y capturó a cinco colombianos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, expresó De La Espriella.

E indicó: “¡Un golpe de más de 26 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico! Con estas operaciones evitamos que 1,3 millones de dosis de droga llegaran a las calles y mercados internacionales”.

“¡que les quede claro a los narcotraficantes! No vamos a permitir que utilicen nuestros mares para transportar sus cargamentos criminales y enriquecerse a costa de la vida y la seguridad de millones de personas”, recalcó De La Espriella.

Sumado a ello lanzó una advertencia a los grupos criminales: “los vamos a perseguir por tierra, mar y aire. Vamos por sus cargamentos, sus rutas, sus estructuras y cada peso de sus fortunas ilegales. No habrá lugar seguro para quienes pretendan convertir a Colombia en plataforma del narcotráfico”.

“¡En la era del tigre no hay tregua contra el narcotráfico! Nuestra Fuerza Pública tiene todo mi respaldo para seguir golpeando sin descanso a estas organizaciones criminales”, puntualizó el jefe de Estado.

“La falsa paz total llegó a su fin”: presidente Abelardo De La Espriella tras aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso

Entretanto, De La Espriella en otro mensaje reveló detalles de otro golpe contra el crimen: “¡La presión de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados! ¡O se someten a la justicia o enfrentarán toda la contundencia del Estado!En el sector de San Antonio de Guajuí, municipio de Guapi, Cauca, las operaciones conjuntas de nuestro Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de 6 narcoterroristas integrantes de las disidencias de las FARC, pertenecientes a la estructura narcoterrorista Frente 30, “Jhonier Toro Arenas”. Entre los sometidos se encuentra alias “Pantalón”, cabecilla de la comisión armada del río Guajuí“.