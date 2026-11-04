Movimiento en el Ministerio del Interior: Abelardo De La Espriella aceptó renuncia y nombró a nuevo viceministro

El presidente Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Carlos Eduardo Gechem Sarmiento como viceministro del Interior previo a la llegada de Alejandro Ordóñez al liderazgo de la entidad.

En reemplazo del exfuncionario fue designado el excongresista conservador Carlos Ramiro Chavarro Cuellar, abogado y magíster en derecho administrativo.

Alejandro Ordóñez llegará al Ministerio del Interior en dos semanas y alista su aterrizaje en medio de fuertes controversias

El documento fue firmado por Abelardo De La Espriella e Iván Cancino, quien asumió las funcionarios del ministro del Interior tras la salida de la cartera de Rodrigo Lara.