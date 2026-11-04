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Movimiento en el Ministerio del Interior: Abelardo De La Espriella aceptó renuncia y nombró a nuevo viceministro

Los cambios en el Ministerio del Interior, luego de la salida de Rodrigo Lara, se han oficializado mediante decretos.

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Redacción Semana
4 de noviembre de 2026 a las 8:47 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella.
El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Carlos Eduardo Gechem Sarmiento como viceministro del Interior previo a la llegada de Alejandro Ordóñez al liderazgo de la entidad.

En reemplazo del exfuncionario fue designado el excongresista conservador Carlos Ramiro Chavarro Cuellar, abogado y magíster en derecho administrativo.

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El documento fue firmado por Abelardo De La Espriella e Iván Cancino, quien asumió las funcionarios del ministro del Interior tras la salida de la cartera de Rodrigo Lara.