Alejandro Ordóñez llegará al Ministerio del Interior en dos semanas y alista su aterrizaje en medio de fuertes controversias

En menos de dos semanas, el exprocurador Alejandro Ordóñez reaparecerá por los pasillos del Congreso después de una década de ausencia pública y de haber salido de la Procuraduría, un poderoso cargo que dirigió desde 2009 hasta 2016. El abogado conservador volverá en esta oportunidad como ministro del Interior tras el fugaz paso por esa cartera de Rodrigo Lara Restrepo, quien fue jefe de la política de Abelardo De La Espriella durante menos de 80 días.

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El aterrizaje de Ordóñez generó todo un tsunami político que promete generar réplicas. El Tigre De La Espriella pasó de un ministro como Lara Restrepo, de origen liberal, del centro ideológico, demócrata, tranquilo, de consensos y cuya renuncia criticaron hasta algunos senadores del Pacto Histórico, como Isabel Cristina Zuleta, a un Ordóñez radical, declarado abiertamente de derecha, ultracatólico, con carácter y espíritu de gladiador.

De La Espriella se inclinó por Ordóñez porque tienen una relación personal y buscando la recomposición del rumbo en términos de que todos los gobiernos necesitan a un ministro que interprete, sienta y transpire las bases ideológicas y fundacionales del Gobierno que representa. Y eso es Alejandro Ordóñez, le explicó a SEMANA uno de los alfiles más cercanos al hoy presidente, quien pidió reserva de su identidad.

Alejandro Ordóñez

El exprocurador y hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos es para el gobierno del Tigre un hombre con valores, principios, fe, orden y disciplina. Y eso es lo que soporta ideológicamente el partido Defensores de la Patria. En otras palabras, el reconocido jurista colombiano se identifica con el proyecto político del Gobierno y no le tiembla la voz para gritarle al mundo sus convicciones religiosas.

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En su primer discurso ante la OEA, el 7 de octubre pasado, el ministro designado no tuvo reparos en pronunciar desde Estados Unidos: “La patria milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de la gente. ¡Que viva Cristo Rey!”.

La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior tiene blancos y negros. De un lado, el país no puede olvidar que el hoy diplomático conoce el Congreso. Se hizo elegir el 18 de diciembre de 2008 como procurador general con 81 votos de 85 congresistas que participaron de la elección. En esa oportunidad, el excomisionado de paz, Camilo Gómez, cercano al expresidente Andrés Pastrana, fue el gran derrotado.

Y en 2012, Ordóñez obtuvo lo que ningún procurador ha conseguido en la historia del país: reelegirse. Postuló su nombre y el Congreso lo escogió con 80 respaldos de los 93 congresistas que asistieron a la plenaria. Orlando Gallo Suárez, ternado por el Consejo de Estado, obtuvo dos votos, mientras que María Mercedes López se retiró a última hora.

El expresidente del Senado Hernán Andrade, quien conoce como pocos a Ordóñez, le dijo a SEMANA que el país no puede olvidar que el exprocurador, a quien sus críticos llaman ‘monseñor’, “es un hombre de buen manejo y trato político”.

Hernán Andrade, senador de la República. Foto: Colprensa

Dicho de otra manera, el exprocurador sabe cómo funciona el Legislativo, es práctico y buscará garantizar las mayorías en el Congreso en favor de De La Espriella. En la Casa de Nariño lo describen como un hombre que representa la disciplina de un operador político.

Es cercano al Partido Conservador, que expidió un comunicado de prensa tras la confirmación de su nombramiento. “Damos la bienvenida al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Su trayectoria jurídica, la firmeza de sus convicciones y experiencia en el servicio público marcan el inicio de una nueva etapa que tiene importantes desafíos para el país y la defensa del Estado de derecho. Estamos seguros de que hará un gran papel”.

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Es amigo cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo más probable es que el nuevo ministro se encargue de tender puentes entre el uribismo y Abelardo De La Espriella y sane de una vez por todas las heridas entre ambos sectores.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que con la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior “se necesitan más puentes y mayor interlocución y diálogo y no menos”, y el representante Daniel Briceño afirmó que “el Gobierno debe avanzar hacia una estabilidad política”. No obstante, el escenario será otro cuando Uribe y el nuevo ministro hablen de la agenda legislativa del país.

Representante a la cámara, Andrés Forero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese orden de ideas, el nuevo ministro del Interior unificará a la derecha, hoy dividida y aún con heridas tras las elecciones presidenciales de 2026. Mientras tanto, podría generar fracturas o divisiones con el centro y la izquierda. Pero el país no puede olvidar que De La Espriella llegó al poder y, contrario a Petro, no habló de acuerdo nacional. El Tigre no quiere gobernar con el Pacto Histórico ni con sus enemigos.

A Alejandro Ordóñez tampoco le espera un camino de rosas en el Legislativo. Una cosa es que haya conocido el Senado y la Cámara en 2009, cuando se reeligió en el organismo disciplinario, pero el Congreso de hoy es otro, hay caras nuevas y voces controvertidas. Además, como procurador se reeligió con la burocracia de la entidad, pero hoy no tiene mayor campo de maniobra.

A juicio de sectores políticos independientes y de oposición, Ordóñez está alejado de Colombia y del Congreso desde hace una década porque vive en Estados Unidos y tiene el desgaste propio de un procurador que no tuvo compasión con los corruptos porque destituyó a figuras políticas de renombre como Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá; Piedad Córdoba, en su calidad de senadora; Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá; Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia, por las chuzadas del DAS, y el exministro Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Sancionó a 2.892 funcionarios públicos, de los cuales 24 fueron congresistas, 60 gobernadores, 574 concejales y 830 alcaldes del país.

De entrada, Ordóñez tiene asegurada la enemistad del Pacto Histórico, la fuerza política más grande del Senado y la Cámara que, internamente, se prepara para sabotear su papel como ministro. Igual ocurre con la Alianza Verde y otros sectores que, seguramente, buscarán pasarle factura por sus decisiones disciplinarias en el pasado.

El propio Gustavo Petro ya le mostró los dientes en sus redes sociales, desempolvó un video donde lo llamó “de ideologías fascistas”, y recordó cuando Ordóñez quemó libros en Bucaramanga y lo consideró “un acto pedagógico”, impulsó una lucha contra el aborto y bautizó el acuerdo de paz como de “Santos y Timochenko”.

Petro olvidó contar que él, cuando fue senador, votó para que Alejandro Ordóñez se convirtiera en procurador, una demostración de la habilidad política del hoy embajador en la OEA y próximo ministro del Interior.

Ordóñez, quien tiene 71 años y se convierte en ministro sin tener conexiones políticas, les ha dicho a sus más cercanos amigos que tiene la disposición y energía para enfrentarse al potro de la política en un Gobierno como el de De La Espriella, hoy con mayorías débiles en el Congreso y que tiene que tramitar la ley de rescate económico, la ley de sometimiento y la consulta previa.

En el Congreso, los enemigos de Ordóñez apuestan para que le vaya mal y especulan sobre los días en que consideran que estaría al frente del ministerio, pero subestiman su gran habilidad política y que sus defectos podrían convertirse en un gran acierto a la hora de manejar el Legislativo.