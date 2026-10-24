Habla Ana Isabel Gómez, rectora del Rosario: “entrego una universidad distinta a la que recibí, transformada y con esperanza”

SEMANA: Usted fue nombrada la primera mujer rectora del Rosario en 370 años. ¿Qué siente hoy al entregarle la rectoría a otra mujer?

Ana Isabel Gómez: Es muy retador romper una tradición de siglos de rectores hombres. También fue la primera vez que una persona que había dedicado su vida a la docencia, investigación y gestión académica llegaba al cargo. Yo creo que no hay que perder la perspectiva de que cuando llega una mujer a un cargo, llega por una trayectoria, como es el caso también de la doctora Stéphanie Lavaux, quien este lunes recibe una universidad fortalecida y tiene todas las cualidades para preservar su legado. Me siento agradecida de haber podido servir. Y entrego una universidad distinta a la que recibí, transformada, fortalecida y con esperanza. No fue un trabajo mío, sino de estudiantes, profesores, funcionarios y, por qué no, la Virgen de la Bordadita.

La ceremonia en la que se nombró a Hernando Herrera Mercado como Profesor Emérito de la Universidad del Rosario

SEMANA: La universidad vivía una crisis tras la destitución del rector. Usted es médica y, en cierto modo, recibió un paciente enfermo. ¿Cómo lo sacó adelante?

A.G.: Si se ve a las organizaciones como seres vivos, es claro que su tratamiento debe ser integral. Y ahí la cultura organizacional y la confianza fueron claves. Sin la comunidad tan fuerte que tenemos, no habríamos salido adelante. Hice una rendición de cuentas, disponible para quien quiera consultarla.

SEMANA: ¿La universidad superó ya la inspección del Ministerio de Educación?

A.G.: Sí. Desde julio de 2025. Había observaciones de sostenibilidad financiera y de gobernanza. En todo eso trabajamos. En lo primero, le doy un ejemplo. A la fecha, la deuda de la universidad se redujo -67,4 por ciento, cumplimos la regla fiscal, somos solventes, nuestros estados financieros ya han sido auditados sin observaciones y tenemos el músculo financiero para invertir en nuestras funciones misionales acorde con el plan integral de desarrollo Expedición 2035.

“Decidió liderar desde el amor”: el emotivo homenaje de los colegiales a la rectora Ana Isabel Gómez

SEMANA: ¿Y en la gobernanza?

A.G.: Se comenzó a trabajar en la transformación de nuestras constituciones, que era un clamor cuando llegué a la rectoría; ya se presentó a la consiliatura, después de un amplio proceso participativo, un primer documento de cambio. También estamos trabajando en el Estatuto Docente, que no se modificaba hace 22 años. Pero quiero decir también que guardo enorme gratitud con las personas del Ministerio de Educación, que nos permitieron mostrarles los avances que habíamos tenido en distintos momentos y que con bondad y neutralidad reconocieron nuestro trabajo. Al cierre de septiembre de 2026, los ingresos operacionales acumulados ascienden a 344.317 millones de pesos, el excedente operacional acumulado se sitúa en 26.424 millones de pesos y el ebitda alcanza 42.550 millones de pesos.

Ana Isabel Gómez Córdoba es Médico cirujano con especialidades en pediatría, gerencia en salud pública y en derecho médico sanitario del Rosario. Doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, con tesis meritoria: mención de Honor en grado Summa Cum Laude, grado con honores Summa Cum Laude y la Orden al mérito Javeriano. Foto: Universidad del Rosario

SEMANA: Con el declive demográfico y la inteligencia artificial. ¿Cómo ve el futuro?

A.G.: Esa fue la pregunta central del plan integral de desarrollo: cuál debe ser la resignificación de la Universidad del Rosario. Considero que es la formación humanística. Lo distintivo que pueden hacer las universidades es formar integralmente a los seres humanos, no solo en competencias profesionales. Por eso cambiamos nuestro lema a: “Siempre nuevo, siempre antiguo, siempre humano”. Frente a retos como la inteligencia artificial, se debe rescatar el formar en pensamiento crítico, creatividad, comunicación y empatía, que es lo que no puede hacer una máquina. Con la crisis demográfica, las universidades tienen que replantearse y ofrecer educación a lo largo de la vida para acompañar las transformaciones profesionales y la reinvención personal. Además, las universidades no se pueden quedar solo en el espacio presencial local; la ampliación hacia la virtualidad es imprescindible para trascender.

SEMANA: Usted ha sido profesora y conoce muy bien a los estudiantes. Desde afuera, muchos tienen la percepción de que esta es una generación más frágil y quizás menos trabajadora que las de antes. ¿Los ve así?

A.G.: No. Para nada. En todas las generaciones ha habido gente dedicada y gente que no. Lo que hay que entender es el contexto de quienes se forman hoy: son una generación pospandemia, hiperestimulada y expuesta a discursos que les quitan la esperanza sobre el futuro. Hay quienes ven a esta generación como muy sobreprotegida. Y yo lo que creo es que en la dificultad se desarrollan necesariamente competencias para sobrevivir y salir adelante. Lo que hay que entender es que hay que formar para la autonomía.