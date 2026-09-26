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La ceremonia en la que se nombró a Hernando Herrera Mercado como Profesor Emérito de la Universidad del Rosario

El reconocimiento destaca la trayectoria de Herrera Mercado como docente, director de programas de posgrado y jurista con participación en las principales cortes del país.

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Redacción Confidenciales
26 de septiembre de 2026 a las 2:39 a. m.
Hernando Herrera, condecorado por la Universidad del Rosario.
Hernando Herrera, condecorado por la Universidad del Rosario. Foto: CEJ.

Ante más de 300 personas, la actual rectora de la Universidad del Rosario, Ana Isabel Gómez, confirió al director de la Corporación Excelencia en la Justicia y egresado de esa universidad, Hernando Herrera Mercado, el mayor título académico que otorga esa institución: profesor emérito.

Desde la Universidad del Rosario advierten que han cumplido los protocolos legales. Aunque han decidido la expulsión de Rivera, no se ha ejecutado. Resulta inexplicable que la decisión que debe tomar el “comité de decanos” haya tardado meses mientras Patricia esperaba una justicia que aún está en mora.
Universidad del Rosario se ubica en el top 30 mundial en este importante listado

Herrera ha sido docente y director de maestrías en dicha universidad, y en el acto también fue exaltado por ser el único abogado colombiano que ha sido conjuez de todas las cortes (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Disciplina Judicial) y presidente de la Corte Arbitral.