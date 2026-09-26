La ceremonia en la que se nombró a Hernando Herrera Mercado como Profesor Emérito de la Universidad del Rosario

Ante más de 300 personas, la actual rectora de la Universidad del Rosario, Ana Isabel Gómez, confirió al director de la Corporación Excelencia en la Justicia y egresado de esa universidad, Hernando Herrera Mercado, el mayor título académico que otorga esa institución: profesor emérito.

Universidad del Rosario se ubica en el top 30 mundial en este importante listado

Herrera ha sido docente y director de maestrías en dicha universidad, y en el acto también fue exaltado por ser el único abogado colombiano que ha sido conjuez de todas las cortes (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Disciplina Judicial) y presidente de la Corte Arbitral.