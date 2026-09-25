Habla el abogado de alias Pinocho en SEMANA, ¿se entregará a la justicia antes de un operativo?

Las autoridades en el Magdalena no cesan con las investigaciones para dar con el paradero de presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (también conocidas como Los Pachenca), tras el paro armado que pretendieron realizar en Santa Marta.

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El golpe más reciente fue la captura de alias la Mona, la compañera sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización mencionada. Yolima Murgas enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y en esta oportunidad fue capturada en flagrancia por la Policía.

En conversación con SEMANA, Cristian Morelli, abogado que representa tanto a alias Pinocho como a Murgas, aseguró que durante el procedimiento fue encontrada una suma de dinero inferior a 30 millones de pesos.

“Ella fue capturada el día de ayer mediante una diligencia de allanamiento y registro que venía ordenada por una fiscalía de la ciudad de Bogotá. En esa diligencia se encontró un dinero que no supera los 30 millones de pesos y lo que realiza la Policía Judicial en ese momento es capturarla a ella sola en situación de flagrancia”, explicó Morelli.

En medio de este operativo, la Policía reportó el hallazgo de tarjetas de crédito, entre ellas una que estaría relacionada con alias Pinocho, además de prendas de oro.

Para Morelli, la actuación de las autoridades no habría sido la mejor y anticipó que buscará controvertir la legalidad del procedimiento ante un juez de control de garantías.

“Se le está capturando en flagrancia por el delito de lavado de activos por una suma ínfima que no supera los 30 millones de pesos. Inclusive, le incautan unas prendas en oro, lo que a nuestro juicio nos parece supremamente irregular o extraordinario”, sostuvo el abogado.

Asimismo, indicó: “Lo que sí debe decir esta defensa es que nuestra representada cuenta con materiales probatorios suficientes para determinar que sus ingresos son perfectamente lícitos, ya que es una persona estudiada, profesional en contaduría pública, que realiza múltiples asesorías y tiene sus clientes particulares”.

Contra Murgas se desarrolla otra investigación por lavado de activos, que ella se encontraba enfrentando en libertad, la cual lleva una fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

En ese expediente, explicó Morelli, Murgas se presentó voluntariamente y un juez decidió imponerle medidas no privativas de la libertad, entre ellas una restricción para abandonar Colombia. Posteriormente, la defensa solicitó autorizaciones temporales para que pudiera viajar al exterior.

“Por su situación de seguridad, tenía a su hijo menor en otro país. Por ende, se requería, bajo esos derechos de los menores, su compañía, y es por ello que se acudía ante los jueces, quienes otorgaban tales prerrogativas”, señaló.

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¿Y alias Pinocho?

El abogado Morelli precisó que su cliente tiene intenciones de entregarse a la justicia colombiana, pero no dio detalles de esta acción; tampoco dijo si adelanta algún tipo de acuerdo con la Fiscalía para su entrega.

“El señor Freddy Castillo, como lo ha establecido en condición de persona sobre la cual pesa un requerimiento judicial, ha tenido la intención de acercarse al Gobierno nacional, específicamente al Ministerio de Justicia, para adherirse a la ley de sometimiento que se está planeando presentar por parte del Gobierno nacional”, afirmó.

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y jefe de alias Bendito Menor, en entrevista con Salud Hernández-Mora de SEMANA. Foto: SEMANA

El abogado negó que actualmente exista una negociación entre su representado y autoridades de Estados Unidos.

“No es cierto que mi representado en este momento esté realizando alguna negociación con el Gobierno de Estados Unidos, ya que, como lo dijo en entrevista a la revista SEMANA, su intención es someterse al Estado colombiano bajo esa ley de sometimiento, y es en eso que estamos en espera”, aseguró Morelli.

Mientras estas investigaciones continúan por parte de las autoridades judiciales en el Magdalena, las Fuerzas Militares y de la Policía avanzan en la Operación Santa Marta.