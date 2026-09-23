En la tarde del lunes, 21 de septiembre, tan pronto se conoció que las Fuerzas Militares habían dado de baja a alias Cholo, quien era el segundo al mando de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, a un hijo del cabecilla alias Pinocho y a cuatro personas más, esa organización delincuencial puso a circular un panfleto amenazante entre los habitantes de Santa Marta, algunas poblaciones de la Troncal del Caribe y de la zona bananera.

“Por los fuertes ataques que desde esta tarde se vienen presentando por medio del gobierno en la Sierra Nevada contra nuestra organización, decretamos paro armado en todo el departamento del Magdalena por 48 horas, en especial la troncal del Caribe, la ciudad de Santa Marta y la zona bananera. No queremos ningún local comercial abierto por un plazo de 48 horas”, decía textualmente el escrito.

Cayó alias Cholo, el heredero de Bendito Menor en la banda criminal Los Pachenca

A su vez, un comando armado ilegal desembarcó en esa importante vía que comunica con La Guajira y obligó a detener la marcha de varios vehículos. Otro grupo irrumpió en el barrio 11 de Noviembre, y varios motociclistas encapuchados, armados con pistolas y revólveres, arribaron a establecimientos comerciales para ordenarles que cerraran. Para que la orden se cumpliera, realizaron disparos contra las estanterías y grabaron la acción para difundirla en redes sociales y sembrar el terror.

Mientras el presidente Abelardo De La Espriella entregaba detalles del operativo en inmediaciones de Guachaca, en la vía que conduce a Riohacha, el comercio en algunas zonas de Santa Marta cerraba sus puertas.

Grave situación de orden público en Santa Marta por el paro armado ordenado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

“En la era del tigre no hay lugar para los criminales; en este gobierno los ciudadanos de bien sentirán alivio, como ya lo están sintiendo, tranquilidad y seguridad, y los delincuentes sentirán terror, porque cuando menos lo piensen, una bomba o las balas de la República caerán sobre ellos”, decía el mandatario.

A la voz del presidente se sumaron las de la gobernadora, Margarita Guerra. “En el Magdalena no vamos a darle tregua a la delincuencia. El operativo adelantado por la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada demuestra que, cuando trabajamos unidos, podemos golpear las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo en nuestro territorio”, dijo.

En la madrugada del martes, cuando ya había comenzado el paro anunciado, la zozobra se había expandido. La Alcaldía, para proteger a los estudiantes, decretó la suspensión de clases principalmente en Guachaca, Calabazo, Bonda, Minca y el barrio 11 de Noviembre.

También prohibió la circulación de motos con parrillero hombre. Sin embargo, la medida no pareció tener mayor efecto entre los delincuentes. En videos que circularon en redes sociales se les vio llegar a diferentes establecimientos para amedrentar a los comerciantes y huir.

Impactantes imágenes del caos provocado por el paro armado en Santa Marta y La Guajira

Bajo sus órdenes tuvieron que cerrar el Sanandrecito, el Centro Histórico y establecimientos de grandes superficies, como Olímpica, de la calle 30, y Ara.

Cerca de allí, en el barrio El Pando, encapuchados obligaron al conductor de un taxi a bajar de su vehículo y, ante su mirada atónita, le prendieron fuego.

Ya había pasado el mediodía. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, había citado un consejo extraordinario de seguridad; la gobernadora Guerra había hecho un cuestionado pronunciamiento.

“Me está preocupando bastante la situación de Santa Marta; si bien no hay aglomeraciones, la situación de que estén en moto intimidando, generando terror y pánico es lo que no queremos. No queremos que haya un cierre del comercio, porque eso es darle gabela al paro armado que anunciaron los Conquistadores”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

“Lo que el presidente dijo fue: no paro armado. Si hoy nos cierran el comercio y permitimos que nos cierren el comercio, porque llegan dos pelagatos en una moto y disparan y mandan a cerrar, sencillamente vamos a replegar por ese paro armado; necesitamos saber qué acciones vamos a tomar, cómo vamos a entrar al distrito”, añadió.

Habían pasado apenas 12 horas desde el inicio del paro armado, que recordó algunas acciones similares ordenadas en 2012 por los entonces llamados Urabeños (hoy Clan del Golfo), cuando un Comando Jungla dio de baja a su máximo cabecilla, Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny.

En ese entonces, el transporte se paralizó en varios departamentos del Caribe, como Sucre, Córdoba y parte del Atlántico y Magdalena; también en Antioquia, incluida su capital, Medellín, y en algunos lugares del Eje Cafetero y el Valle del Cauca. También hubo amenazas al comercio, que tuvo que cerrar en medio de una retaliación hasta entonces desconocida para el país.

Ya era evidente que la situación era crítica. Así lo hizo saber la gobernadora Guerra en sus redes sociales. “La situación que vivimos esta mañana, tras el retiro de los desbloqueos de vías, era distinta a la que enfrentamos ahora. No desconocemos la gravedad del momento.

Por eso mantenemos activo el Puesto de Mando Unificado, en articulación permanente con el presidente de la República y el ministro de Defensa, y seguimos coordinados con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las autoridades locales para garantizar la seguridad de los samarios, con presencia en todo el territorio”.

A ese pronunciamiento le siguió la orden del presidente De La Espriella de militarizar Santa Marta y el anuncio de que regresaría menos de 24 horas después de haberse marchado.

“Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, en donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores y están cometiendo toda suerte de desmanes. He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, dijo el mandatario.

Paro armado en Santa Marta ordenado por la organización ilegal Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

Además, informó que ya habían sido detenidos cinco presuntos integrantes de los Conquistadores de la Sierra en medio de los desmanes: tres en Santa Marta y dos más en Riohacha.

“Vamos por el resto, con toda la contundencia del Estado; aquí el que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que siga arrodillando a través del terror a nuestra gente que lo único que quiere es trabajar”, agregó.

A las calles de Santa Marta salieron decenas de militares, acompañados de policías, quienes se apostaron en las entradas de los negocios para que estos pudieran volver a abrir. También se escuchó el paso de aviones de combate procedentes de Barranquilla para disuadir a los delincuentes.

Aviones de combate sobrevuelan Barranquilla. Foto: Fuerza Aérea

Hacia las diez de la noche, cuando una extraña calma se vivía en Santa Marta, en la Troncal Caribe y en la zona bananera, el alcalde Carlos Pinedo Cuello se pronunció en sus redes sociales.

“Sé que hoy muchas familias, comerciantes y transportadores han vivido horas de angustia. Pero quiero decirles con claridad: ningún grupo armado va a decidir por Santa Marta. La Policía está en las calles, el Ejército acompaña los corredores estratégicos y desde el Puesto de Mando Unificado coordinamos todas las acciones para proteger a nuestra gente”, dijo.

Hacia la medianoche, De La Espriella trinó nuevamente. “Ahora estoy aquí en Gaira, todo está tranquilo; estos bandidos, cuando no está la Fuerza Pública, hacen una maldad y se pierden enseguida, como los cobardes que son; la ciudad está militarizada, el gobierno está aquí”, indicó.

Abelardo De La Espriella salió a patrullar las calles de Santa Marta con contundente mensaje: “Tienen un presidente que los va a defender”

También recorrió el barrio 11 de Noviembre, al que calificó como el centro de operaciones de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. “Estoy en el barrio 11 de noviembre, que es algo así como el centro de operaciones de Los Pachencas, de los narcoterroristas de Los Conquistadores de la Sierra, y está la gente recogida. Pero esos bandidos no aparecen porque saben que aquí está la autoridad”, señaló.

Aún no se conoce un balance oficial sobre los daños causados por los delincuentes a los establecimientos en los que dispararon, la cantidad de vehículos que quemaron y el impacto en zonas turísticas como El Rodadero.

Se espera que este miércoles, mientras transcurren las últimas horas del anunciado paro armado, Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera puedan regresar a la normalidad, al igual que los niños a sus escuelas, los comerciantes a sus negocios y los transportadores a las carreteras. También se espera que esta jornada de retaliación, que fue una pesadilla para los samarios, quede en el pasado.