El presidente Abelardo De La Espriella salió a las calles de Santa Marta en la noche de este martes, 22 de septiembre, para acompañar un patrullaje de la Fuerza Pública, en medio de la ofensiva de las autoridades y de la situación de orden público que atraviesa la región, por las acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca.

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Desde el barrio Cristo Rey, el jefe de Estado publicó un video en el que apareció junto a uniformados y habitantes, además de enviar un mensaje a los habitantes de la capital del Magdalena.

“Estoy aquí en el barrio Cristo Rey, en Santa Marta, y estamos directamente con nuestra Fuerza Pública patrullando todos los barrios”, afirmó De La Espriella.

El mandatario aprovechó el recorrido para lanzar una nueva advertencia contra las organizaciones criminales que operan en esta zona del país, entre ellas las ACSN y el Clan del Golfo.

“Estos miserables de los Pachenca, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo, no van a arrodillar al pueblo colombiano”, manifestó.

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