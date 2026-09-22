Hallan sin vida a lideresa indígena que llevaba más de siete meses desaparecida en Cauca: Indepaz alerta que van 112 asesinados en 2026

Después de más de siete meses de incertidumbre, terminó de manera trágica la búsqueda de Carmelina González Díaz, una lideresa indígena de 69 años que había desaparecido en febrero en el departamento del Cauca.

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que González Díaz fue encontrada sin vida el pasado 17 de septiembre en el cerro El Broncazo, ubicado en zona rural del municipio de Rosas. Las circunstancias tanto de su desaparición como de su muerte permanecen bajo investigación.

La mujer era reconocida como mayora sabedora del pueblo yanacona y pertenecía al Resguardo Indígena de Inti Yaku. De acuerdo con Indepaz, ejercía un liderazgo relacionado con la protección de su comunidad, su territorio y sus tradiciones culturales.

Había desaparecido desde febrero

El rastro de Carmelina se perdió el 11 de febrero de 2026, cuando participaba en un ejercicio cultural de alistamiento espiritual del pueblo yanacona para el Encuentro Nacional de Refrescamiento de Varas.

Tras perder comunicación con ella, las autoridades indígenas y las 31 comunidades del pueblose declararon en minga permanente y reclamaron durante meses que regresara con vida.

Sin embargo, el 17 de septiembre se produjo el hallazgo de su cuerpo. Indepaz calificó su muerte como un fuerte golpe para el pueblo yanacona, sus autoridades y los procesos comunitarios que se desarrollan en esta región del país.

El instituto señaló que con el caso de Carmelina González Díaz asciende a 112 el número de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, según su registro.

Alertas por situación de seguridad en Cauca

El caso ocurre en un territorio sobre el cual ya existen advertencias por las condiciones de seguridad. Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 018 de 2026 para Rosas y otros municipios del Macizo Colombiano, había advertido sobre riesgos para la población civil derivados de la disputa entre estructuras armadas ilegales.

Según la información recopilada por Indepaz, en el municipio hacen presencia el ELN, a través del Frente Manuel Vásquez Castaño; estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, entre ellas los frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño; y organizaciones criminales de carácter local. La presencia de estos grupos, sin embargo, no permite atribuirles la muerte de González Díaz, cuya autoría y circunstancias continúan bajo investigación.

Indepaz también reportó la masacre número 92 de 2026

La organización también reportó otro hecho violento ocurrido días después, esta vez en zona rural de Valledupar, Cesar, que registró como la masacre número 92 ocurrida en Colombia durante 2026.

Según el reporte, durante la madrugada del 20 de septiembre fueron asesinados con arma de fuego Antonio Vital, de 35 años; Juan Camilo Villalobos Díaz, de 22; y Pedro Navarro Hernández, de 39.

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Información preliminar indica que los tres habían compartido horas antes en un establecimiento del corregimiento de Los Venados. Antonio Vital fue asesinado allí, mientras que Villalobos y Navarro posteriormente fueron interceptados y asesinados en la vía entre El Perro y Guaymaral.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y móviles del triple homicidio. La Defensoría ya había advertido mediante la Alerta Temprana 020 de 2025 sobre riesgos para la población de Valledupar y su zona rural, en medio de disputas entre estructuras armadas.

Los dos reportes conocidos en esta semana vuelven a poner el foco sobre la violencia contra la población civil y los liderazgos sociales en distintas regiones del país, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer a los responsables de estos hechos.