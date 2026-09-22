Capturan a hombre acusado de quitarle la vida a su mascota delante de su esposa y sus hijos

Las autoridades capturaron en Medellín a un hombre acusado de quitarle la vida a su mascota, una perra de raza criolla, de siete meses de edad y de nombre Mía.

“Miren qué rabia este desadaptado. No solo es un tema de animales, es un tema de respeto por la vida”, escribió sobre el caso el alcalde, Federico Gutiérrez.

La agresión al animal sucedió cuando su amo llegó a su casa, a eso de la 1:30 a. m. y al no ver a su esposa, decidió atacarlo con una lámina hasta quitarle la vida.

Sin embargo, su pareja sí estaba y, según lo dicho, se había ocultado por temor ante el estado de exaltación del hombre.

Al escuchar los lamentos del animal, de los hijos y la esposa del señalado agresor, un grupo de vecinos intervino.

Entretanto, el hombre fue objeto de un linchamiento, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir y trasladarlo a un centro asistencial.

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“Actualmente, permanece bajo custodia policial, sedado y bajo observación médica, a la espera de una valoración por psiquiatría”, indicó la secretaría de Seguridad de Medellín.

Será tarea ahora de las autoridades establecer en qué condiciones se presentó la agresión a la mascota y si el detenido tendrá que enfrentar un proceso judicial.

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En abril del año pasado, el gobierno de Gustavo Petro promulgó la ley Ángel, para la protección de los animales.

“Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de 4 años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables”, detalló el proyecto.

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La misma establece que las multas económicas “pasarán de 5 a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte. Además, se establecerán penas accesorias como la prohibición de tener animales hasta por el doble del tiempo de la condena, la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas, a cargo de la Fiscalía y la Policía”.

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Esa ley, se explicó por parte del Gobierno nacional, “honra a Ángel, un perro víctima de un caso extremo de crueldad ocurrido en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá. Ángel fue encontrado con el 80 por ciento de su cuerpo despellejado y, pese a los esfuerzos de la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de 2025. Su historia conmovió al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal”.

En caso de que sea judicializado, el detenido por quitarle la vida a su mascota Mía deberá responder bajo las características de esa ley.