“Una carroza, un ciclopaseo y arreglar un inodoro”: las polémicas propuestas de las Farc para bajar las condenas

Hace ocho años arrancó la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, de acuerdo con víctimas de las Farc, no ha cumplido el objetivo para el que fue creada: verdad, justicia y reparación. Las mismas víctimas advierten que, al contrario, esa jurisdicción le ha costado más de 4 billones de pesos a la Nación.

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Hasta el momento y después de ocho años, la JEP apenas presentó cuatro sentencias condenatorias, dos contra los cabecillas de las Farc. En palabras del exdiputado del Valle, Sigifredo López, víctima de las Farc, la JEP ha fallado en promedio una condena cada dos años, “lo que hace la justicia ordinaria en solo un mes”.

“Millones de pesos lo que ha costado la Jurisdicción Especial para la Paz; el presupuesto que tienen para este año es de 744.000 millones de pesos; aquí lo que vale resaltar es que el 54 % de ese presupuesto se lo gastan en honorarios y en contratos de esa misma jurisdicción”, señaló Sigifredo López.

El exdiputado advirtió que las condenas contra los cabecillas de las Farc, apenas dos, incluyeron una rebaja hasta del 40 % gracias a diversas, pero insólitas, actividades que la JEP consideró suficientes para ofrecer el beneficio a los comparecientes.

Señalaron las víctimas que las rebajas en las condenas de la JEP se argumentan con actividades tan particulares como convocar un ciclopaseo, armar una carroza para un carnaval o reparar un inodoro. Así, sin que parezca un chiste, las penas bajaron en tiempo, sin mayores aportes a la verdad y la reparación.

“Los condenados a ocho años terminaron pagando cinco, debido a los trabajos y acciones reparadoras. Por ejemplo, algún miembro del secretariado hizo un curso de derechos humanos de 32 horas y con eso bajó la pena; otro participó con una carroza en el Festival de Negros y Blancos, también amerita rebaja de pena; el otro organizó el ciclopaseo con 20 amigos y de igual manera rebajas; el otro arregló un sanitario en una escuela del Huila y rebaja de pena”, señaló el exdiputado.

El presidente Ableardo apoyó la iniciativa. Foto: SEMANA/MONTAJE

“Debido a toda la situación, si sale el presidente de la JEP a criticar que la jurisdicción se va a paralizar por 100.000 millones de pesos menos y desconociendo que se aprobó para el próximo año más de 822.000 millones de pesos, de ahí la importancia de recoger las firmas para acompañar la iniciativa del senador”, explicó Sanclemente.