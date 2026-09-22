Reclutamiento forzado de menores en Colombia: Gobierno alerta que casi la mitad de casos recientes se dieron a través de redes sociales

El Gobierno nacional lanzó este 22 de septiembre una nueva alerta por las formas en las que los grupos armados estarían acercándose a menores de edad para reclutarlos. Esta vez, la preocupación está centrada en las redes sociales y otras plataformas digitales, que estarían siendo utilizadas como canales para establecer contacto con potenciales víctimas.

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Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, aseguró que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), liderado por Alexandra Falla, ha identificado el alcance que están adquiriendo estos mecanismos digitales dentro del fenómeno.

“En los últimos años el reclutamiento forzado ha aumentado y casi la mitad de esos casos ocurrieron a través de redes sociales”, afirmó Soto. El funcionario no precisó durante su intervención el periodo exacto al que corresponde ese porcentaje.

Inteligencia artificial para detectar contenidos

Frente a esta situación, el Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha la campaña ‘No le abras la puerta’, una estrategia del Ministerio TIC enfocada en prevenir los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes en internet.

Una de las principales medidas será el seguimiento a contenidos que puedan estar relacionados con estas prácticas. Para ello, según explicó Soto, fue conformado un equipo especializado que realizará monitoreo permanente.

“El Ministerio TIC creó un grupo especializado para hacer seguimiento permanente a estos contenidos. Está impulsando herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para detectarlos y bloquearlos de manera oportuna”, señaló.

Sin embargo, el trabajo no dependerá únicamente de sistemas automatizados. De acuerdo con el vocero, también se fortalecerá la revisión humana para identificar contenidos capaces de evadir los filtros tecnológicos.

La estrategia contempla, además, una articulación con las plataformas digitales, las autoridades y las familias para fortalecer la prevención y facilitar la identificación de situaciones que puedan poner en riesgo a los menores.

En promedio, un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia. Foto: Getty Images

113 casos conocidos entre enero y agosto de 2026

La advertencia se conoce en medio de las cifras que ha venido entregando la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Entre enero y agosto de 2026, la entidad tuvo conocimiento de 113 casos, aunque ha advertido que existe un importante subregistro y que, por esa razón, las cifras conocidas no necesariamente representan la dimensión total del fenómeno.

Cauca encabeza los registros con 35 casos, seguido por Norte de Santander, con 25. Antioquia y Nariño reportan nueve cada uno. Asimismo, cerca del 24 % de las víctimas registradas pertenece a comunidades indígenas.

Conflicto y reclutamiento en Colombia. Foto: Getty Images

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La Defensoría también ha advertido que una eventual reducción en los registros oficiales no significa necesariamente que el reclutamiento esté disminuyendo, pues factores como las amenazas, el miedo de las familias y las dificultades para denunciar pueden impedir que numerosos hechos lleguen a conocimiento de las autoridades.

La nueva estrategia del Gobierno busca poner el foco precisamente en uno de los escenarios desde los cuales estaría evolucionando este fenómeno: el contacto con menores a través de entornos digitales, en los que hay poca presencia o supervisión de un adulto y donde las autoridades ahora pretenden reforzar tanto la detección tecnológica como la prevención.