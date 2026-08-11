Un grupo de países condenó la decisión del Gobierno de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio en disputa desde hace décadas. Egipto, Siria, Catar, Turquía y Arabia Saudita emitieron en las últimas horas comunicados en ese sentido.

Benjamin Netanyahu agradeció a Colombia por el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí

“Siria expresa su rechazo categórico y su condena a esta posición y reafirma que el Golán es una parte inseparable de su territorio”, señaló un comunicado del Ministerio de Exteriores de ese país, un día después de que Colombia anunciara la decisión. Siria considera que ese territorio le pertenece y ha recibido el respaldo de las Naciones Unidas.

El Gobierno de Turquía se pronunció a favor de Siria. Aseguró que se trata de una violación del derecho internacional. “Condenamos enérgicamente la declaración de Colombia en la que busca legitimar la ocupación israelí de los Altos del Golán, que constituyen una parte integral de Siria”, expresó.

“Aprovechamos esta ocasión para reiterar nuestro llamado a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades para poner fin a la ocupación israelí en el sur de Siria, incluidos los Altos del Golán, así como a sus ataques dirigidos contra la soberanía y la estabilidad de Siria”, agregó el pronunciamiento.

Arabia Saudita, por su parte, aseveró que condena y rechaza este reconocimiento. “Esta medida contraviene el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la legitimidad internacional”, detalló.

Catar, en su pronunciamiento, indicó: “Los Altos del Golán son un territorio árabe ocupado y destaca la necesidad de que Israel cumpla con el derecho internacional y se retire de todos los territorios árabes ocupados, incluidos los Altos del Golán... Cualquier decisión unilateral que reconozca la soberanía israelí sobre los Altos del Golán constituirá un importante obstáculo para alcanzar la paz en la región”.

Palestina, también en un comunicado, aseguró: “Esta postura es una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones internacionales legítimas, así como una alineación inaceptable con las políticas de ocupación, anexión y apropiación de tierras ajenas por la fuerza”.

Abelardo De La Espriella se reunió con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar: “Reafirmando los históricos lazos de amistad”

La Cancillería colombiana hizo el reconocimiento oficial este lunes. “El Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en X.

“Colombia reconoce que el mantenimiento del control y la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán constituye un componente esencial de su defensa nacional”, añadió.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, reaccionó en la misma red social agradeciendo a su “buen amigo, el presidente colombiano Abelardo De La Espriella”, por el reconocimiento.

José Manuel Restrepo anuncia que viajará con una delegación a Israel en octubre

Detalló que este se acordó en una reunión el pasado jueves en Barranquilla, un día antes de su investidura.

“Fronteras defendibles son esenciales para garantizar la continuidad de la existencia del pueblo judío en nuestra patria histórica”, afirmó en X Sa’ar, quien estuvo en la posesión de De La Espriella en Cali.

En un video publicado en redes sociales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo: “¿Recuerdan la expresión ‘el pueblo con el Golán’, verdad? Pues hoy, el pueblo con Colombia. El presidente de Colombia, nuestro amigo, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Le agradezco, señor presidente”.

En julio, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, recordó que esta meseta, ocupada por Israel desde 1974, es “territorio sirio”.

Tras la decisión de Colombia, el enviado de las Naciones Unidas para Siria, Claudio Cordone, aseguró: “Como lo reafirmó recientemente el secretario general, António Guterres, en Damasco, los Altos del Golán son territorio sirio ocupado. La aceptación por parte de Colombia de la anexión de este territorio por parte de Israel contraviene directamente el derecho internacional”.