El llamado urgente de la Cancillería de Colombia a la comunidad internacional tras el terremoto

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia deja un balance de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el conteo de las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes, 11 de agosto.

El mundo se solidariza con Colombia: gobiernos y organismos internacionales expresan apoyo tras el devastador terremoto

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, para un total de 240 fallecidos, de acuerdo con los datos de autoridades locales recogidos por la AFP.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre”, dice el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación… pic.twitter.com/yH2EOPUfBs — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

“Siguiendo la indicación del presidente Abelardo De La Espriella, el canciller @omarbula instaló un puesto de mando de cooperación internacional a través del cual solicitó, el 10 de agosto, a todo el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia la ayuda de los organismos competentes de cada gobierno a la mayor brevedad posible”, dice la publicación.

Los equipos de emergencia trabajaban con grúas, perros y maquinaria, mientras los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano.

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Varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas y muchos pacientes fueron atendidos en las aceras. Las escuelas públicas están cerradas.

“El Ministerio trabaja en conjunto con la Coordinadora Residente de la ONU, las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones socias del Equipo Humanitario País (EHP) para canalizar el análisis de necesidades y la respuesta”, dice el comunicado de la Cancillería.

Roldanillo, en Valle del Cauca, tras el terremoto del 11 de agosto de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Los vecinos se suman a los bomberos con picos y palas y escarban con las manos entre los escombros. Cada tanto los equipos de rescate se detienen para escuchar alguna señal de vida.

Líderes mundiales, organismos internacionales y representaciones diplomáticas enviaron este martes mensajes de solidaridad y apoyo al país.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y expresó el respaldo de la organización a las autoridades colombianas frente a la emergencia.

Sigue la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en Cali. Foto: El País

El ente también reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos humanitarios y de recuperación.