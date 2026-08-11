El mundo se solidariza con Colombia: gobiernos y organismos internacionales expresan apoyo tras el devastador terremoto

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto, líderes mundiales, organismos internacionales y representaciones diplomáticas enviaron este martes mensajes de solidaridad y apoyo al país.

Entre las voces que se pronunciaron estuvo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y expresó el respaldo de la organización a las autoridades colombianas frente a la emergencia. El ente también reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos humanitarios y de recuperación.

Así han sido los terremotos más fuertes en América Latina en los últimos 50 años

Guterres “expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia y hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a todos los afectados”, señaló el portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq.

Desde el Vaticano, el papa León XIV manifestó su cercanía con los afectados por el desastre natural. Elevó oraciones por las víctimas, los heridos y los equipos de emergencia que trabajan en las zonas devastadas.

El pontífice se encuentra “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, deseó “una pronta recuperación a todos los afectados” por el terremoto en Colombia. Foto: Cali: Cop 16, zona azul. rueda de prensa con Secretario General de la ONU Antonio Guterres, foto José L Guzmán. EL País

La familia real de España se sumó a las muestras de apoyo. El rey Felipe VI y la reina Letizia expresaron sus condolencias al pueblo colombiano y su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia. Además, señalaron que siguen con preocupación la situación en las regiones golpeadas por el sismo.

Consulado de España busca a 164 españoles desaparecidos en Colombia tras el sismo del 10 de agosto

“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, indicó el texto.

La familia real española expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7.4. Foto: Getty Images

Un mensaje similar envió el Rey Carlos. “Al pueblo de Colombia: Mi esposa y yo nos sentimos profundamente entristecidos al enterarnos del devastador terremoto que ha azotado a su país, y de la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que ha causado. En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están especialmente con las personas que han perdido a sus seres queridos y con los heridos; con quienes esperan noticias de sus familiares y amigos; y con los equipos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a quienes lo necesitan”.

El rey agregó que: “Admiramos profundamente la resiliencia y la fortaleza del pueblo colombiano, y les enviamos nuestra más profunda solidaridad y nuestras más sinceras condolencias durante este período tan difícil y doloroso”.

La Embajada de China también expresó su respaldo a Colombia en medio de la emergencia. Transmitió condolencias a los familiares de las víctimas, mientras que las autoridades reiteraron su disposición para colaborar en lo que sea necesario.

El terremoto, el más devastador registrado en Colombia en las últimas décadas, ha provocado centenares de víctimas, miles de personas desaparecidas y severos daños en infraestructura, lo que ha generado una amplia movilización internacional de solidaridad.