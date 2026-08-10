EE. UU. confirma cuántas visas ha revocado en año y medio durante el mandato de Donald Trump

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que ha revocado el visado a más de 175.000 personas desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump, a mediados de enero de 2025.

Estados Unidos endurece requisitos para visas: solicitantes deberán hacer nuevo proceso con sus redes sociales

El Departamento de Estado precisó en un comunicado que ha tomado esta medida contra “ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional”.

REUTERS: "The U.S. State Department said on Monday it has revoked more than 175,000 visas from foreign nationals under President Donald Trump's administration." https://t.co/tdAYnRDppR — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

Las autoridades estadounidenses retiraron estos permisos, en su mayoría, por “incidentes” con las fuerzas del orden, en particular por “agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas”.

“Una parte significativa de los visados se revocaron por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos”, agregó la cartera diplomática, que enmarcó esta medida en sus “continuas” investigaciones, “que garantizan que los titulares de visados (...) no pongan en peligro a los estadounidenses”.

Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio aseguró que “seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense” y recordó que “un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

El anuncio sobre los visados lo hizo el departamento de Estado Foto: Gemini

Cabe destacar que Estados Unidos confirmó que ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visados, incluidos los periodistas extranjeros, en el marco del endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X un artículo del medio Daily Signal en el que se señala que el Departamento de Estado amplió el control de las redes sociales a otros tipos de visados para extranjeros.

“El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos”, declaró, por su parte, en un correo electrónico a la AFP, un portavoz del Departamento de Estado.

La visa estadounidense se ha convertido en una de las más solicitadas por los colombianos. Foto: COLPRENSA

El presidente estadounidense ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad, con expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular y restricciones a la entrada legal de ciudadanos extranjeros.