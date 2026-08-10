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Donald Trump superó un complot de asesinato iraní en Turquía: tuvo que salir en un camión de ‘catering’

Según ‘The Washington Post’, el presidente de Estados Unidos enfrentó una amenaza de muerte.

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Redacción Mundo
10 de agosto de 2026 a las 9:14 p. m.
Según informes, el presidente Trump abordó el Air Force One en Turquía, mientras un agente del Servicio Secreto con traje saltó a un camión de catering
Según informes, el presidente Trump abordó el Air Force One en Turquía, mientras un agente del Servicio Secreto con traje saltó a un camión de catering Foto: x/@nicksortor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el mes pasado en un avión más pequeño debido a una amenaza de asesinato procedente de Irán, informó este lunes The Washington Post.

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Según un funcionario estadounidense anónimo citado por ese medio, Trump abordó un Air Force One en Ankara el 8 de julio, pero luego se trasladó a otra aeronave.

Un avión más pequeño, un C-32A, lo llevó a Reino Unido mientras que los medios y algunos funcionarios creyeron que Trump seguía en el avión más grande.

La amenaza iraní ya había sido mencionada anteriormente por medios estadounidenses como el motivo por el que Trump no abandonó Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8, obsequiado a Estados Unidos por Catar, con el que había llegado al país.

Trump, que estaba en Ankara para una cumbre de la OTAN, dijo entonces que tomaría el Boeing 747 más antiguo para que los miembros del ejército estadounidense en una base aérea en Reino Unido pudieran visitar el nuevo avión.

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Sin embargo, varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, informaron que una amenaza de Irán había motivado el cambio de avión.

A los periodistas que viajaban en el avión antiguo que salió de Ankara también se les pidió mantener las persianas de las ventanillas cerradas, lo que aumentó las sospechas sobre preocupaciones de seguridad.

El reporte fue realizado por el Washington Post
El reporte fue realizado por 'The Washington Post'. Foto: X/@MarioNawfal

Según el Times, el intercambio de aviones provocó un nuevo escrutinio del jet regalado por Catar, que no contaría con las mismas características de seguridad que el avión más antiguo, incluidas defensas antimisiles.

La familia real de Catar donó el lujoso avión de pasajeros el año pasado, después de que Trump se quejara del estado de los dos envejecidos Boeing 747 que habían servido como Air Force One desde 1990.

Cuando la AFP preguntó por el informe del Washington Post, la Casa Blanca envió un comunicado defendiendo la seguridad del nuevo avión.

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El presidente Donald Trump aborda el Air Force One el miércoles 1 de julio de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y de su equipo”, dijo el director de Comunicaciones, Steven Cheung, en el comunicado.