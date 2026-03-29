Alerta de seguridad cerca del Air Force One de Trump: Aviones de combate F-16 lanzaron bengalas

Un incidente de seguridad ocurrió este domingo, 29 de marzo, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, lo que provocó que la Fuerza Aérea desplegara aviones de combate F-16 y lanzara bengalas, horas antes de que el Air Force One tuviera previsto llevar al presidente Trump de regreso a Washington.

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Las autoridades impusieron un bloqueo aéreo en el aeropuerto mientras se apresuraban a interceptar la aeronave civil, según pudieron confirmar varios medios estadounidenses, incluyendo The NY Post.

La Casa Blanca afirmó que el incidente de seguridad se produjo después de que las autoridades perdieran la comunicación con un avión de aviación general.

Air Force One, avión presidencial de Donald Trump. Foto: Anadolu via Getty Images

“La aeronave civil violó la Restricción Temporal de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés) aproximadamente a la 1:15 p. m., hora del este. La aeronave fue escoltada fuera de la zona de forma segura por aeronaves del NORAD”, según explicó el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa en un comunicado compartido por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, que controla el espacio aéreo sobre Estados Unidos y Canadá.

“Las bengalas se utilizaban para llamar la atención del piloto o comunicarse con él. Las bengalas se emplean con el máximo respeto por la seguridad, se consumen rápida y completamente y no representan ningún peligro para las personas en tierra”, dice el texto.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump abordan el Air Force One en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland, el viernes 11 de septiembre de 2020, para viajar al Monumento Nacional del Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, para celebrar el aniversario del 11 de septiembre. (Foto AP / Andrew Harnik) Foto: AP

La Casa Blanca y el Servicio Secreto afirmaron que ni el Air Force One ni Trump corrían peligro.

“Una aeronave de aviación general perdió brevemente la comunicación con la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, pero finalmente se restableció el contacto y se levantó la restricción de aterrizaje”, declaró un funcionario de la Casa Blanca al periódico The Post.

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El video de un anuncio en un vuelo de Delta fue publicado en redes sociales, en el que se informó que se ha suspendido el servicio en el aeropuerto PBI de Palm Beach, Florida, tras el incidente.

El piloto afirmó que “tuvieron que enviar varios helicópteros a investigar” la situación.

NOW: Announcement on Delta flight that there is a ground stop at PBI Airport in Florida Palm Beach, due to a drone that came in too close flying during Airforce 1 take off. Helicopters have flown in to investigate. pic.twitter.com/uI0fV0WgFC — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 29, 2026

Un representante del Servicio Secreto explicó que el helicóptero observado alzar el vuelo, con toda probabilidad, no guardaba relación alguna con la alerta de seguridad mencionada, según el NY Post.

“Si bien las violaciones del espacio aéreo son relativamente comunes, sobre todo fuera de Washington D. C., el helicóptero al que se hace referencia en el tuit estaba autorizado para esa zona específica y no estaba relacionado con un dron ni con una violación de la Restricción Temporal de Vuelo (TFR)”, dijo el portavoz.