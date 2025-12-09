En pleno incremento del despliegue militar estadounidense en el Caribe, este martes 9 de diciembre, dos aviones de combate realizaron un sobrevuelo sobre aguas venezolanas, lo que constituye hasta ahora la incursión más próxima y significativa de las fuerzas armadas norteamericanas en esa zona.

El sobrevuelo de dos aeronaves F-18 Super Hornet se llevó a cabo en el golfo situado entre Zulia y Falcón, en las proximidades de Maracaibo, así como en la zona comprendida entre la península de Paraguaná y La Guajira.

Asimismo, plataformas especializadas de monitoreo aéreo, entre ellas Flightradar24, precisaron que los aviones penetraron en el golfo y permanecieron en el área realizando maniobras circulares, según los registros mostrados en tiempo real.

Esta acción tuvo lugar en una zona considerada estratégica para las autoridades venezolanas; en las cercanías se ubica la base naval Rafael Urdaneta en Maracaibo, la cual es la instalación naval más importante de Venezuela en el estado Zulia y donde operan unidades dedicadas a la vigilancia costera y fluvial.

El pasado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse completamente cerrado, en el marco de una escalada con el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Recorrido de los F-18 cerca de Maracaibo. | Foto: FLIGHTRADAR

Venezuela denunció en ese momento la advertencia del presidente estadounidense como una “amenaza colonialista” a su soberanía.

“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo (…) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señaló el texto publicado por el canciller Yván Gil.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos subió el tono con respecto a Venezuela el fin de semana, le advirtió a Nicolás Maduro que tiene “los días contados” y ha reiterado que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevaran a cabo también por tierra.

“Sus días están contados”, ha dicho Trump cuando se le ha insistido en una entrevista para el periódico Político sobre qué estaría dispuesto a hacer para sacar al presidente venezolano del poder.

Asimismo, se ha negado a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, dijo.

Donald Trump y Nicolás Maduro se enfrentan por el despliegue militar en el Caribe. | Foto: AP / Adobe Stock

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.