MUNDO
Dos aviones de guerra F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano
Es la primera vez que aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercan de esta manera a Venezuela.
En pleno incremento del despliegue militar estadounidense en el Caribe, este martes 9 de diciembre, dos aviones de combate realizaron un sobrevuelo sobre aguas venezolanas, lo que constituye hasta ahora la incursión más próxima y significativa de las fuerzas armadas norteamericanas en esa zona.
El sobrevuelo de dos aeronaves F-18 Super Hornet se llevó a cabo en el golfo situado entre Zulia y Falcón, en las proximidades de Maracaibo, así como en la zona comprendida entre la península de Paraguaná y La Guajira.
Asimismo, plataformas especializadas de monitoreo aéreo, entre ellas Flightradar24, precisaron que los aviones penetraron en el golfo y permanecieron en el área realizando maniobras circulares, según los registros mostrados en tiempo real.
Topping our most track flights list right now: a pair of US Navy F/A-18s over the Gulf of Venezuela. https://t.co/pCIB1qQdSg pic.twitter.com/8Nt548B0mB— Flightradar24 (@flightradar24) December 9, 2025
Esta acción tuvo lugar en una zona considerada estratégica para las autoridades venezolanas; en las cercanías se ubica la base naval Rafael Urdaneta en Maracaibo, la cual es la instalación naval más importante de Venezuela en el estado Zulia y donde operan unidades dedicadas a la vigilancia costera y fluvial.
El pasado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse completamente cerrado, en el marco de una escalada con el dictador venezolano Nicolás Maduro.
“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.
Venezuela denunció en ese momento la advertencia del presidente estadounidense como una “amenaza colonialista” a su soberanía.
“Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo (…) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, señaló el texto publicado por el canciller Yván Gil.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos subió el tono con respecto a Venezuela el fin de semana, le advirtió a Nicolás Maduro que tiene “los días contados” y ha reiterado que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevaran a cabo también por tierra.
“Sus días están contados”, ha dicho Trump cuando se le ha insistido en una entrevista para el periódico Político sobre qué estaría dispuesto a hacer para sacar al presidente venezolano del poder.
Asimismo, se ha negado a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, dijo.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.
El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero el régimen venezolano asegura que busca un cambio de régimen.