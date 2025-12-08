Exagente de la DEA analiza la operación encubierta ordenada por Trump en Venezuela: ¿Saldría Maduro del poder?

Un prestigioso agente de la DEA, conocido especialmente por su labor en operaciones internacionales contra el narcotráfico, habló con SEMANA sobre el panorama político y militar dentro y fuera de Venezuela en el marco del despliegue de buques, aviones y marines de Estados Unidos en el Caribe.

Mike Vigil, quien llegó a ser Jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, uno de los cargos más altos dentro de la agencia, se refirió a la operación ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que involucra un ejercicio activo de la CIA dentro del territorio venezolano, para desestabilizar las operaciones de narcotráfico por parte del Cartel de los Soles.

“Trump ha declarado que iba a mandar a la CIA, así como queriendo crear la ilusión que posiblemente asesinaría a Maduro, pero la CIA en realidad no son operadores, son analistas de inteligencia si desarrollan la inteligencia, cosas así, pero no son operadores”, dijo Vigil.

El exagente mencionó el intento de la CIA de asesinar a Fidel Castro “docenas de veces”; sin embargo, no lo lograron.

“Ellos siempre usan a personas o otras personas, así que pueden hacer esas cosas, pero Donald Trump no sabe que Nicolás Maduro tiene una guardia presidencial de 2.000 elementos militares. La CIA jamás se acercará a Nicolás Maduro”, dijo el exagente de la DEA.

“Ellos lo que van a hacer, si llegan a hacer algo, es que van a desarrollar información de personajes, por ejemplo, pero es todo”, advirtió.

Vigil también aprovechó para hablar de la presión que ha suscitado para el régimen venezolano la llegada de una flotilla militar enviada por Estados Unidos a costas del país suramericano y la posibilidad de que Donald Trump ordene una invasión para sacar del poder a Nicolás Maduro y sus aliados.

“En el Caribe tiene muchos recursos, tiene aviones, tiene buques de guerra Naval, tienen portaaviones, como el Gerald Ford y aproximadamente entre 12 y 15 mil elementos, soldados de la Marina, pero eso no es suficiente para invadir a Venezuela” dijo.

“Sí puede hacer algunas cosas, ataques de drones todo eso, pero yo no creo, porque como siempre he dicho Nicolás Maduro tiene aproximadamente 350 mil elementos de ejército, soldados y reservistas. Y ahora ha formado milicias para también combatir en caso de una invasión”, aseveró.

Vigil dijo en entrevista con SEMANA que en su experiencia, el panorama no es muy alentador y que el dictador venezolano podría permanecer en el poder, descartando así la salida voluntaria de él y su grupo cercano.

“No creo que vaya a salir, simplemente porque él es una persona que está intoxicada con el poder y tiene un ejército fuerte, es apoyado por su aliado principal y más poderoso es Rusia, pero también es apoyado por China, por Irán, por Cuba, por Nicaragua y muchos países”, dijo.

“Ellos nunca se van a rendir, simplemente porque pueden llegar a la cárcel y pueden enfrentar una cadena perpetua”, dijo el exagente al ser cuestionado por la posibilidad de que Maduro, voluntariamente, se vaya de Venezuela y otorgue la posibilidad de un gobierno de transición.