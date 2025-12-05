El pasado 3 de diciembre, se hizo pública una carta enviada por el exgeneral venezolano detenido en Estados Unidos, Hugo Carvajal Barrios, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que revelaba detalles inéditos que vinculan a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con el Cartel de los Soles.

El periódico Dallas Express publicó la misiva en la que el exmilitar venezolano escribía la carta “para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”, dijo en el texto.

Carvajal sostuvo que el gobierno de Maduro habría empleado la cocaína como instrumento de presión y que habría mantenido colaboración con las Farc, el ELN, los servicios de inteligencia cubanos y Hezbolá, entre otros detalles explosivos sobre la operación del régimen venezolano.

Donald Trump, Nicolás Maduro Hugo el pollo Carvajal | Foto: AP / Adobe Stock

Sin embargo, hubo un detalle en la carta que también llamó la atención y en el que Carvajal hace referencia a una herramienta de “manipulación” electoral que habría afectado los resultados en los comicios dentro y fuera de Venezuela.

El exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela relata cómo surgió y para qué se empleó una empresa tecnológica fundada en Caracas, dedicada a la gestión electrónica del conteo de sufragios, conocida como Smartmatic.

En su comunicación dirigida a Trump, Carvajal, sostiene que “Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano”, y que con el tiempo terminó transformándose en “un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre”.

Smartmatic actuó como proveedor del Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad encargada de gestionar los procesos electorales en Venezuela.

Imagen del logotipo de Smartmatic, la empresa proveedora de tecnología electoral venezolana, en una puerta corrediza de su sede en Caracas, el 2 de agosto de 2017 | Foto: AFP

Carvajal afirma que él mismo tuvo participación en su operatividad al “colocar al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral”, quien, según relata, le “reportaba directamente” a él.

Carvajal aseguró que “operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación” en Estados Unidos ya que la tecnología habría sido “exportada al extranjero, incluido Estados Unidos” y lo más grave en las declaraciones es que Carvajal confirmó que “el sistema Smartmatic puede ser alterado”.

Smartmatic es una empresa internacional de tecnología electoral fundada en el año 2000. Se dedica a desarrollar sistemas y soluciones para la gestión de elecciones, como máquinas de votación electrónica, software de conteo, registro de votantes y herramientas para la transmisión segura de resultados.

Hugo Carvajal y Nicolás Maduro | Foto: AFP

A lo largo de los años ha operado en distintos países, ofreciendo servicios tecnológicos para procesos electorales.