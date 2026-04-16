Giro en caso del ‘Pollo’ Carvajal: justicia de EE. UU. hizo anuncio sobre sentencia del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez

La sentencia a Hugo Carvajal, jefe de la inteligencia militar venezolana durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, condenado en Nueva York por narcotráfico, fue aplazada el jueves por el tribunal que lleva el caso.

La audiencia en la que se dará a conocer la condena contra Carvajal se suspendió indefinidamente, según informó una fuente judicial a la AFP, sin especificar los motivos del aplazamiento.

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Carvajal se declaró culpable en junio pasado de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, participación en narcoterrorismo en nombre de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas.

Los cargos en su contra se derivan del mismo caso en el que se procesa al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas por Estados Unidos a principios de este año durante una espectacular operación militar.

Hugo Carvajal y Nicolás Maduro. Foto: AFP

Apodado El Pollo, Carvajal, antiguo colaborador cercano de Hugo Chávez, fue marginado gradualmente del poder por su sucesor antes de convertirse en opositor al gobierno.

Tras refugiarse primero en la República Dominicana y luego en España, se sometió a varias cirugías estéticas para modificar su apariencia y usaba habitualmente bigotes, barbas y pelucas postizas. Además, cambiaba de escondite cada tres meses y se aseguraba de no salir nunca en público. Finalmente, fue encontrado, arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

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La sentencia ya había sido aplazada en ocasiones anteriores mientras el acusado negociaba con la Fiscalía. El último retraso se debió a una tormenta invernal que paralizó Nueva York el 23 de febrero, fecha en que estaba programada la audiencia.

El Pollo Carvajal fue capturado en Madrid, luego de haber estado huyendo de la justicia desde el 2019. Foto: Europapress

Los aplazamientos acumulados han generado especulaciones sobre si Carvajal continúa cooperando activamente con las autoridades y aportando información sensible a cambio de una eventual reducción de pena.

Esa posibilidad cobra fuerza por las propias palabras del exgeneral. A finales de 2025, Carvajal envió una carta al presidente Donald Trump en la que ofreció revelar información adicional sobre el régimen venezolano. “Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela, porque es una medida de autodefensa y está basada en la verdad. Estoy dispuesto a proporcionar detalles adicionales sobre estos asuntos al gobierno de Estados Unidos”, escribió.

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En la misma carta, afirmó haber sido testigo de cómo “la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Hugo Chávez intervenir cables submarinos de internet que conectan gran parte de Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense”.

Con información de AFP.