Mundo

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

El jefe de inteligencia los acusa de ordenar y ejecutar la represión contra el pueblo venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
Una foto publicada por la Oficina de Prensa Presidencial de Venezuela muestra al entonces presidente Nicolás Maduro y al mayor general retirado venezolano Hugo Carvajal.
Una foto publicada por la Oficina de Prensa Presidencial de Venezuela muestra al entonces presidente Nicolás Maduro y al mayor general retirado venezolano Hugo Carvajal. Foto: AFP

Mediante varios audios que fueron publicados por el periodista David Placer, Hugo “El Pollo” Carvajal expuso detalles internos sobre cómo opera el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según lo narrado por Carvajal —quien fue jefe de los servicios de inteligencia venezolanos— durante las grandes protestas sociales de 2014 y 2017, Maduro fue quien ordenó y coordinó personalmente la respuesta violenta contra los manifestantes, acción que derivó en un número significativo de muertes.

Las declaraciones habrían sido expuestas ante la Corte Penal Internacional en un explosivo testimonio.

YouTube video U6BdNqFNTIA thumbnail

Según Carvajal, los operativos de control durante las manifestaciones “tienen dos variables: en primer lugar, está el control formal, usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”.

Mundo

A triciclo: así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

Estados Unidos

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Mundo

Golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos sancionó al director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua

Mundo

Nuevo ranking militar 2026: 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas

Mundo

Marco Rubio estaría conversando en secreto con un familiar cercano a Raúl Castro

Mundo

Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

Mundo

Air Force One cambia de pintura; lucirá el diseño favorito de Donald Trump

Mundo

Exmilitar chavista, preso en EE. UU., destapa sistema digital para manipular elecciones en Venezuela

Mundo

Recuerdan cuando Maduro defendió al exgeneral chavista que ahora lo acusó de narcotraficante en EE. UU.: “Me la juego”

Mundo

Esta es la explosiva carta que le envió el ‘Pollo’ Carvajal a Donald Trump: prueba reina de nexos de Maduro con Tren de Aragua y Cartel de los Soles

“Más aún, en términos prácticos, la estrategia en esa materia de orden público la decidió Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro, públicamente, que cualquier protesta debía ser reprimida”, aseveró.

Excomandante chavista, aliado de las Farc, envió una explosiva carta a Trump y contó quién es el verdadero líder del Cartel de los Soles

“Necesita demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias, agregó el exmilitar venezolano.

Entre los responsables de crímenes de lesa humanidad, Carvajal enumeró a figuras como Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Gustavo González López, además de señalar a Cabello como integrante clave del “comando antigolpe” que dirigió los ataques entre 2014 y 2017.

La violencia en las manifestaciones siempre ha sido un punto de denuncias constantes por parte de ONG y otros organismos de defensa de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela, quienes han puesto en la lupa los ataques represivos por parte de las autoridades venezolanas durante las protestas.

Donald Trump, Nicolás Maduro Hugo el pollo Carvajal
El Pollo Carvajal se encuentra brindando declaraciones en Estados Unidos. Foto: AP / Adobe Stock

“Habría que recordar la frase ‘candelita que se prende, candelita que se apaga’. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta”, dijo Carvajal

“Por otra parte, el ministro Néstor Reverol (hoy día el ministro de Interior es Diosdado Cabello), para garantizar el control de daños, ordena al director del CICPC que realice experticias técnicas y criminalísticas para inculpar a los manifestantes y sus dirigentes, exonerando de responsabilidad a los organismos del orden público y, en consecuencia, a él mismo”, aseveró.

Hugo Carvajal fue director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el organismo de contrainteligencia militar de Venezuela, durante más de una década. Desde allí manejó información estratégica sobre seguridad, fuerzas armadas y operaciones de inteligencia.

Hugo 'el Pollo' Carvajal
Hugo Carvajal tiene información importante del régimen chavista. Foto: AFP

Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y vínculos con las FARC, señalándolo como parte del llamado Cartel de los Soles.

Más de Mundo

.

A triciclo: así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

x

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Donald Trump y Daniel Ortega

Golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos sancionó al director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua

a

Nuevo ranking militar 2026: 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas

Marco Rubio y Raul Castro

Marco Rubio estaría conversando en secreto con un familiar cercano a Raúl Castro

a

Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

a

Air Force One cambia de pintura; lucirá el diseño favorito de Donald Trump

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Nicolás Maduro recibió una visita inesperada en el centro de detención de Nueva York. Esto es lo que se sabe

Donald Trump y Ali Jamenei

Donald Trump se estaría acercando a una guerra con Irán y enciende las alarmas a nivel mundial: “Podría comenzar muy pronto”

Noticias Destacadas