A través de una revelación del diario The Objective, se conoció que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de inteligencia de Hugo Chávez en Venezuela, confesó ante las autoridades de España en 2021 que el entonces gobierno del líder venezolano financió diferentes campañas electorales de políticos de izquierda en la región y en Europa.

Según las transcripciones filtradas, Carvajal aseguró que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, de acuerdo a lo revelado por The Objective. En su declaración, Carvajal explicó que la estatal Pdvsa era “la gran caja negra del socialismo bolivariano”, desde la cual se irrigaban fondos para campañas políticas, medios afines y proyectos ideológicos fuera de Venezuela.

Los líderes y movimientos que habría recibido el apoyo financiero del régimen chavista habrían sido Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

“Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, aseguró ante las autoridades españolas en 2021 en una confesión que se dio a conocer esta semana por The Objective.

Uno de los episodios más llamativos de su testimonio fue el del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) en Italia, fundado por Beppe Grillo. Según Carvajal, el régimen chavista envió 3,5 millones de euros en efectivo a Gianroberto Casaleggio, ideólogo del partido, a través de la valija diplomática. La operación, dijo, fue ejecutada por Tareck El Aissami, entonces ministro del Interior, y avalada por Nicolás Maduro, que en ese momento ejercía como canciller.

Es de recordar que Carvajal permanece preso en los Estados Unidos por ser partícipe varios cargos relacionados con el narcotráfico y el apoyo a grupos armados ilegales, donde incluso habría aceptado su vinculación con el reconocido Cartel de los Soles, el cual según Washington, estaría liderado por el dictador Nicolás Maduro, junto a Diosdado Cabello y Vladímir Padrino.

El pasado 25 de junio, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos de narcotráfico y narcoterrorismo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su confesión, admitió haber formado parte del llamado Cartel de los Soles, la red criminal incrustada en las Fuerzas Armadas venezolanas y considerada terrorista por Estados Unidos. Reconoció también su cooperación con la guerrilla colombiana de las Farc y su participación en el tráfico de toneladas de cocaína con destino a Norteamérica.

Carvajal, extraditado desde España en 2023 tras pasar dos años prófugo, colabora activamente con la DEA y el Departamento de Justicia. En los próximos días, aseguran las fuentes citadas por The Objective, entregará documentos inéditos sobre las redes internacionales de financiación política tejidas por el chavismo.

Tras la revelación, el presidente argentino, Javier Milei, reaccionó a la noticia, diciendo en un corto mensaje en su cuenta de X: “Y CAERÁN MUCHAS CARETAS...”, dijo el mandatario del país gaucho.

También, la representante a la Cámara de los Estados Unidos por el estado de Florida, María Elvira Salazar, se manifestó al respecto. “El “Pollo” Carvajal lo confirmó: PDVSA financió a Petro, Lula, Kirchner, Evo y Podemos. La izquierda del llamado “socialismo del siglo XXI” unida por la corrupción y el dinero sucio del chavismo", dijo.

“Mientras el pueblo venezolano pasaba hambre, el régimen usaba el petróleo para comprar poder e influir en toda la región. Lo he dicho siempre: el chavismo no es una ideología, es una red de corrupción internacional”, aseguró la congresista republicana,