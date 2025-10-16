El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optó por endurecer la presión al señalado régimen de Nicolás Maduro con el despliegue naval en el mar Caribe para atacar estructuras del narcotráfico, provenientes del vecino país, el presidente Gustavo Petro ha criticado esas acciones de EE. UU.

Sin embargo, el jefe de Estado publicó un mensaje que desató un terremoto político en Colombia, ya que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro, pese a la crisis por la que atraviesa Venezuela.

Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le pasó una fuerte factura a Petro.

“Sin sonrojarse @petrogustavo le lava la cara nuevamente a Maduro y dice que la dictadura y sus desastrosas políticas no son responsables del masivo éxodo venezolano”, dijo el parlamentario.

Andrés Forero cuestionó al gobierno de Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

También afirmó: “Y tiene el descaro de decir que quiere ‘elecciones libres’ tras respaldar el robo electoral del año pasado”.

Sin sonrojarse @petrogustavo le lava la cara nuevamente a Maduro y dice que la dictadura y sus desastrosas políticas no son responsables del masivo éxodo venezolano.



Y tiene el descaro de decir que quiere “elecciones libres” tras respaldar el robo electoral del año pasado. https://t.co/xx1PycwSPe — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 16, 2025

Pero el post de Gustavo Petro, que desencadenó un fuerte rechazo, dice: “Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela”.

Gustavo Petro. | Foto: AP

“El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EE. UU.”, recalcó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Y concluyó: “Por eso mucho más potente si se quiere hablar de Democracia, desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos”.

Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela



El peesidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndóle daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con… https://t.co/COxTKzchgC — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

Pero, las críticas a Petro se agudizaron. La representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, expresó: “No bloqueó a #Venezuela, bloqueó a la narcodictadura de Maduro, de la que usted es cómplice… y próximamente la va a eliminar para poder salvar a nuestros hermanos venezolanos. ¿Entendió?”.

No bloqueó a #Venezuela, bloqueó a la Narcodictadura de Maduro, de la que Ud es cómplice… y próximamente la va a eliminar para poder salvar a nuestros hermanos venezolanos.



¿Entendió? — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) October 16, 2025

Otro de los usuarios de X, cuestionaron al presidente: “No, presidente. La migración se obedece a que @NicolasMaduro, continuando lo hecho por Chávez, optó por gastar mucho más de lo que producían, causando una inflación (pérdida del poder adquisitivo de la moneda) sin precedentes. Mejor, tome nota; para no cometer el mismo error”.

No. Presidente. La migración de 🇻🇪 obedece a que @NicolasMaduro, continuando lo hecho por Chávez, optó por gastar mucho más de lo que producían, causando una inflación (pérdida del poder adquisitivo de la moneda) sin precedentes. Mejor tome nota; para no cometer el mismo error. — C. Andrés Gómez S. (@candresgomez) October 15, 2025