El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

El mandatario colombiano se ha mostrado cercano al régimen de Venezuela en medio de la tensión con el presidente Donald Trump.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 5:35 p. m.
Cayetana Álvarez afirma que Gustavo Petro entra en la categoría de “burros de Troya”, “porque cabalgan a lomos de la ignorancia”. Y a Nicolás Maduro lo calificó de “usurpador”.
Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optó por endurecer la presión al señalado régimen de Nicolás Maduro con el despliegue naval en el mar Caribe para atacar estructuras del narcotráfico, provenientes del vecino país, el presidente Gustavo Petro ha criticado esas acciones de EE. UU.

Sin embargo, el jefe de Estado publicó un mensaje que desató un terremoto político en Colombia, ya que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro, pese a la crisis por la que atraviesa Venezuela.

Contexto: Petro criticó orden de Trump de operaciones secretas de la CIA en Venezuela y alertó consecuencias para Colombia

Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le pasó una fuerte factura a Petro.

“Sin sonrojarse @petrogustavo le lava la cara nuevamente a Maduro y dice que la dictadura y sus desastrosas políticas no son responsables del masivo éxodo venezolano”, dijo el parlamentario.

También afirmó: “Y tiene el descaro de decir que quiere ‘elecciones libres’ tras respaldar el robo electoral del año pasado”.

Pero el post de Gustavo Petro, que desencadenó un fuerte rechazo, dice: “Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela”.

“El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EE. UU.”, recalcó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Y concluyó: “Por eso mucho más potente si se quiere hablar de Democracia, desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos”.

Pero, las críticas a Petro se agudizaron. La representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, expresó: “No bloqueó a #Venezuela, bloqueó a la narcodictadura de Maduro, de la que usted es cómplice… y próximamente la va a eliminar para poder salvar a nuestros hermanos venezolanos. ¿Entendió?”.

Otro de los usuarios de X, cuestionaron al presidente: “No, presidente. La migración se obedece a que @NicolasMaduro, continuando lo hecho por Chávez, optó por gastar mucho más de lo que producían, causando una inflación (pérdida del poder adquisitivo de la moneda) sin precedentes. Mejor, tome nota; para no cometer el mismo error”.

Contexto: Gustavo Petro dio inesperado anuncio sobre extradición de narcos a EE. UU.

Recientemente, el mandatario colombiano ha expresado que el llamado Cartel de los Soles no existe y que se trata de un invento ficticio de la derecha. Sin embargo, para las autoridades de Estados Unidos, es una de las pruebas que confirmaría el vínculo entre Maduro y estructuras dedicadas al narcotráfico.

