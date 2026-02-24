Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

La sentencia del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, prevista para este lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fue aplazada debido al cierre temporal de la corte por una intensa tormenta invernal que afecta el noreste de Estados Unidos.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó que sus instalaciones permanecerán cerradas mientras dure el temporal y que no se están celebrando audiencias en su interior, lo que interrumpió no solo el caso de Carvajal, sino otras diligencias programadas. Por ahora no existe una fecha pactada para el reinicio de las diligencias judiciales.

La suspensión se produce en medio de un invierno que ha obligado a suspender actividades judiciales, vuelos y otros servicios en varias jurisdicciones del noreste estadounidense, y las autoridades no han fijado aún una nueva fecha para retomar la sentencia del exmilitar.

Carvajal, de 65 años, se declaró culpable en junio pasado ante un tribunal federal en Nueva York de varios cargos penales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las Farc, importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego. Por estos cargos, enfrenta una pena máxima que podría llegar a la cadena perpetua.

El exgeneral fue extraditado a Estados Unidos desde España en julio de 2023, tras un largo proceso judicial que incluyó recursos ante tribunales europeos.

El caso contra Carvajal forma parte de una investigación más amplia iniciada en 2020, cuando la justicia estadounidense presentó cargos no solo contra él, sino también contra el ahora depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y otros funcionarios venezolanos, acusados de conspiración narcoterrorista y otros delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La sentencia de Carvajal ya había sido pospuesta en varias ocasiones. Parte de esos aplazamientos se debió a negociaciones entre su defensa y la Fiscalía estadounidense, que ha buscado acuerdos de cooperación o información adicional sobre redes criminales y las ramificaciones transnacionales de las organizaciones implicadas.

En diciembre pasado, el exgeneral envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que detalló supuestas conexiones entre altos mandos del régimen venezolano y organizaciones criminales como el Cartel de los Soles, ofreciendo colaboración e información en el marco del proceso judicial.

Carvajal fue director de la inteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2011, y luego ocupó cargos como director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo y como diputado oficialista.